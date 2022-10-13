IMF官員撐日央行超寬鬆立場　指日圓貶值有利經濟

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)官員認為，日本央行目前不應調整孳息率曲線控制(YCC)政策，因為這有可能被視作政策緊縮信號，並且表示日圓貶值整體來說對日本經濟有利。日圓兌美元最新報146.83，兌港元報5.34。

IMF日本事務代表Ranil Salgado周四(13日)所發表的言論，如同支持日央行行長黑田東彥寬鬆立場。Salgado表示，無論日央行試圖傳達甚麼訊息，孳息率曲線政策的任何變動都可能被解讀成收緊貨幣政策的信號，現在不是考慮此事的時候。

對於日本當局對日圓的干預行動，Salgado表示，歷史經驗雖然顯示干預行動有助緩和貨幣貶值趨勢，但往往只有短期效果。Salgado沒有表明IMF是否支持日本的干預行動，不過他認為，疲弱的日圓雖然導致部分經濟部門受損，但整體上其實有利。

Salgado又指，IMF已建議將孳息率的定錨目標，自10年期國債調整為期限較短的國債，以強化政策的可持續性。就企業貸款方面，他認為5年期的孳息率曲線特別重要，若超過這個期限，將對銀行、退休基金及壽險公司的財務穩定性造成更大影響。