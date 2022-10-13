道期牛皮 日圓曾低見146.93
2022年10月13日 16:11
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●美匯指數報113.33；港匯見7.8492；離岸人民幣(CNH)報7.1939；美元兌日圓報146.84，日內曾低見146.93；歐元企0.9706，英鎊處1.1084。金價報1,671美元。布油報93.12美元，紐油報87.73美元。比特幣企1.8萬美元水平。道指期貨升60點。
●市後關注點
20:30 美國9月消費物價指數(CPI)
20:30 美國10月1日當周持續申請失業救濟人數
20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
●恒生指數全日收報16,389點，跌311點或1.87%，再創11年低位；國企指數收報5,560點，跌131點或2.31%；科技指數再創新低，收報3,157點，跌111點或3.42%。主板成交849億港元。https://bit.ly/3RW0PrM
-花旗料港交所第三季純利跌36%，降其目標價。
-旭輝澄清正與債權人尋求境外債支付滯延解決方案。
-摩通指煤炭可成冬季對沖工具，調升神華目標價及評級。
-富瑞料高鑫零售復甦步伐較預期慢，降其目標價。
●滬綜指收跌9點，煤炭股跌3.4%，釀酒股跌2.1%，船舶製造股跌1.1%，地產股跌0.9%。https://bit.ly/3CTx0Ul
●香港經濟：
-減辣招才！傳港府擬放寬非居民置業者15%印花稅規定。
-渣打：「南向通」投資者較多選擇存款和基金。
●星展：料美息加至4.5厘將暫停，對中國經濟保持樂觀。
●宏利投資管理料明年上半年環球市況仍不振，歐美加國陷衰退。
●惠譽：就算放寬澳門旅遊限制，濠賭業復甦仍遙遠。
●台積電今年資本開支削10%，南京廠獲美批1年寬限期。
●傳財團計劃出價逾1,400億收購東芝。
●EIA：半數美國家庭今年冬季取暖成本料增28%。
●卓慧思否認有意削公共開支，英鎊兌美元處1.10水平。
●安聯：全球金融資產去年升10.4%，家庭債務急增。
●齊齊捱打！晶片設備禁令下，應用材料降收入預測。
●字節跳動傳計劃擴張音樂串流媒體服務。
●FedEx Express柬埔寨設直屬商業機構。