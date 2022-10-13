第三季港島豪宅租金上升　跑馬地渣甸山漲3.2%升幅最大

第一太平戴維斯最新發表的2022年第三季香港住宅租賃市場報告指出，內地客需求增加，帶動本港豪宅租金淡市微升。上季港島各區豪宅租金均錄得升幅，整體租金按季微升約1.2%，而九龍及新界區豪宅租金則分別上升約1.9%及約0.5%。

港島各區豪宅租賃市場中，以跑馬地及渣甸山租金上升約3.2%最大，其次是南區，升幅約1.9%，至於半山及薄扶林則同漲約0.6%。租賃需求主要由內地租客所帶動，並集中於南區、山頂及半山等傳統豪宅區。此外，供應缺乏也為租金提供支持，亦令續租個案多於跨區搬遷。相比豪宅市場，由於本地專業人士離港導致空置率上升，太古城及康怡等大型屋苑的租金回軟。

此外，九龍及新界區第三季豪宅租金微升，當中，何文田與九龍塘，以及西貢區租金升幅均約2.2%較高，而沙田及大埔亦漲約2.1%，尖沙咀及紅磡豪宅租金亦升約1.8%。不過，愉景灣的租金則下跌2.0%。該行指出，內地來港學生帶動紅磡及何文田等地區合租單位的需求，而居港日籍人士則青睞西九龍。而由於航空公司給予來港海外員工的住屋預算大幅減少，導致愉景灣的租金繼續受壓下跌。

服務式住宅市場方面，隨着隔離措施放寬，租務活動回穩，上季酒店式單位及住宅式單位租金分別上升約5.1%及約4.1%，較第二季升幅分別約0.4%及約4.4%明顯回升。

第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民指出，上季租市淡靜，但豪宅租金仍錄得輕微升幅，部分原因是一些地區的供應有限，同時，服務式住宅需求上升，反映律師事務所及銀行的內地專業人士實習生湧入市場。該資深董事及香港住宅服務部主管金蔓莉指出，上季有關服務式住宅的查詢量有所增加，目前該市場的整體入住率約63%，租金亦靠穩，尤其是半山的小型單位。