太平洋航運：全球衰退勢打擊航運　或削成本應對

他表示，若全球真的出現衰退，將會對航運造成打擊，但將視乎衰退有幾長和幾深，並有可能減少成本應對。他又指，為達到碳強度指標(CII)，公司的運載力或將在2030年前減少15至25%。

第三季，該公司按期租合約對等基準的日均收入較上半年有所回軟，主要由於乾散貨運市場氣氛疲弱所致。公司第三季小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入分別為淨值2.36萬美元及2.66萬美元，按年分別減少3%和27%，較上半年分別減少10%及21%。

公司季內小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入繼續較現貨市場指數分別高7,610美元及7,900美元。

至於第四季度的核心小靈便型及超靈便型乾散貨船已承擔日數中，目前分別已有74%及89%按日均租金淨值18,760美元及20,480美元獲訂約；明年全年的核心小靈便型及超靈便型乾散貨船日數中，目前分別已有17%及28%按日均租金淨值13,150美元及15,130美元獲訂約。