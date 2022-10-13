全港銀主盤達209伙直逼金融海嘯水平　明年或增至600個

香港經濟環境未有改善，樓市持續受壓，銀主盤數量倍升。據中原地產統計，10月截止今天(13日)，全港銀主盤存量增至209伙，比9月198伙再多11伙，是繼2009年11月後、13年以來首次升破200宗水平，直逼2008年金融海嘯水平。而與去年同期112宗相比，按年升近9成。今年首10個月，新增銀主盤數量已有215伙，超越去年全年209伙。該行預期，明年銀主盤數量有機會增至400至600個。

事實上，2008年金融海嘯爆發，引發樓價急跌，市場出現業主斷供情況，銀主盤亦開始湧現，短短大半年銀主盤由200多伙，增至300多伙。及後全球救市，除了減息，更史無前例推出量化寬鬆，樓市才見底反彈。

中原地產住宅部總裁陳永傑表示，由於每個物業由斷供到變成銀主盤，快則半年，慢則年計，因此計，若經濟持續惡化，明年銀主盤數量將倍增至400至600間，而樓價每跌一成，銀主盤勢「複式上」，籲政府盡快減辣救市。

據資料顯示，2008及2009年全年，香港新增銀主盤數量分別有633及705間，由於當年樓價於短短半年急跌近兩成，銀主盤劈價求售，很快被市場吸納。至2010年，銀主盤新增數量，回落至268伙。

目前銀主盤存量中，住宅物業176伙或84%，其餘為車位、工商舖及農地等非住宅物業；這些住宅銀主盤，佔7成為樓價1,000萬元內的中小型上車盤，豪宅數目也不少，佔32間。

近日開始出現銀主盤減價求售。據知，近日有銀行一口氣推出14間銀主盤減價求售，減幅最高近3成。當中中半山豪宅君珀複式單位，實用面積約2,392方呎，於市場已放盤一段長時間，原先開價1.554億元，最新叫價減至1.215億元，減幅達約22%。原業主為一名內地客，早於2012年11月斥資約1.51億元購入單位。

銀主公屋減幅更高，黃大仙下邨龍裕樓中層戶，實用面積376方呎，現於自由市場及居二市場放盤，原本叫價分別578萬及315萬元，現減至415萬及255萬元求售，減幅約28%及約19%。