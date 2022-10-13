9月甲廈售價回落　尖沙咀呎價跌幅最大達7.5%

受疫情及未放寬的防疫措施影響，加上營商情緒轉趨低迷，寫字樓市場表現仍然疲弱。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，9月整體甲廈售價按月回落約0.9%，今年截至上月已累挫約4.2%。

報告指，9月本港50大甲級商廈僅錄4宗買賣，較8月的2宗稍微上升，而上月則連錄4宗逾億元商廈成交。資料顯示，上月各區甲級商廈平均呎價中，以尖沙咀按月跌幅約7.5%最大，該區平均呎價約12,287港元，金鐘呎價約26,113元，按月亦挫約2.8%。至於上環及東九龍甲廈呎價則同錄升幅，其中東九龍平均呎價約10,655元，較8月漲約0.9%，上環呎價則約23,870元，按月亦升約0.8%。

同時，面對多重利淡因素，以及市場上大批商廈新供應，潛在投資者或租戶承租商廈取態審慎，商廈空置率維持高企，最新約10%，創近一年新高。當中東九龍空置率更升至約16.2%，創2020年6月有紀錄以來新高。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，雖然政府已推出「0+3」入境政策，但預計該措施在短期內未能明顯帶動物業市場。除非政府能夠推出邁向全面通關的具體詳情及利好政策，否則商廈市場將繼續受壓，復甦之路依然漫長。他估計投資者及企業對承租甲級寫字樓保持觀望態度，未來交易傾向以細面積及低呎價為主。若能進一步放寬入境及防疫政策，料能促進企業來港進行商業活動，重新帶動寫字樓需求。