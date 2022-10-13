施羅德：疫情不確定仍是中國經濟復甦絆腳石

施羅德投資債券基金經理單坤表示，國務院常務會議最近不斷釋出穩增長信號，把財政政策工具箱打開，社會融資規模的變化亦反映政策的支持力度，尤其是企業中長期貸款的恢復。

房地產市場方面，政策不斷釋出積極信號，「因城施策」力度進一步加大，「保交樓」的工作積極推進，有利於穩定準業主信心，房地產市場得以平穩發展。市場對宏觀經濟的預期亦於短期內逐步恢復。

施羅德認為，這一輪經濟復甦的周期或會比以往長，並面臨更複雜的環境。新冠疫情的不確定性仍是經濟復甦的絆腳石。就中至長期正處於經濟轉型的關鍵陣痛期，同時重塑對宏觀周期的理解。中國經濟從「地產和基建」的債務驅動型轉型至以「科技和高端製造業」為主的新經濟模式。但是轉型階段初期，新經濟從融資總量和對國內生產總值(GDP)的拉動似乎無法與「地產和基建」相提並論。

該行指，這或會驅使整個產業鏈中的主體進行自我調整，比如地方政府的土地財政改革、商業銀行的信貸規模變化、多層次資本市場對融資需求的承接，以及從房地產產業鏈到製造業產業鏈的轉變等。