【新盤追擊】PARK YOHO Bologna衣食住行逐樣睇！

元朗錦田不單環境優美宜人，有山又有水，更受惠於政府大力推行的「北部都會區」發展方針，美聯物業首席區域營業董事林振華（Dick）指，北部「都會區」將會是香港未來20年城市建設及人口增長最活躍的地區，而錦田則食正「雙城三圈」中深圳灣優質發展圈及「五鐵規劃」等未來發展優勢，種種因素下，相信區內交投量將節節上升，投資潛力更會水漲船高。

PARK YOHO Bologna交通配套相當完善，位於PARK YOHO第一期的交通總匯設有多條穿梭巴士線，來往港鐵元朗站、錦上路站，九龍站ICC及落馬洲口岸，同時亦有巴士、小巴及的士站；林振華又指，自港鐵屯馬綫開通後，由錦上路站前往港九新界十分方便，未來更可以於該站及即將興建的凹頭站，乘搭「北環綫」及「北環綫支綫」，前往深圳創科園和新皇崗口岸；至於駕車前往落馬洲及深圳灣口岸僅10分鐘，而到國際機場及港珠澳大橋亦只需20分鐘，瞬間連接內地以至國際。

家住在PARK YOHO Bologna，衣食住行不用愁，PARK YOHO自設商場「Park Circle」，設有多間零售商店、超市，甚至國際幼稚園等，住戶亦可以到毗鄰的錦田市中心，民生小店及打卡熱點多不勝數。至於假日消閒，足不出戶也有不少選擇，不但可以到PARK YOHO自設的雙會所「Club COMO」及「Club GARDA」，享用逾70項動靜皆宜的設施，更可以到屋苑轄下佔地120萬方呎的私人濕地公園，當中包括50萬方呎生態保育區「候花園」及12個歐陸式主題花園。若熱愛郊遊，不妨到訪項目附近「香港後花園」之稱的南生圍及全港最長單車徑。

想知更多樓盤資料，不妨Click片了解。

-------