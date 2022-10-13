【互相攻伐】華入巴西玉米減依賴美國　美又擬禁俄鋁

東西分裂，過去國際間的合作共贏，演變成脫鈎對立。俄烏戰事擾亂全球貿易活動，據報中國最快今年12月起由巴西入口玉米，以減少對美國的依賴，同時替換烏克蘭的進口供應鏈。另消息指美國擬對俄羅斯鋁材產品實施全面禁令，意味全球原材料供應恐現「洗牌式」的變更。

外媒報道，內地礙於植物檢疫關卡，過去9年甚少由全球第二大玉米出口國巴西購入玉米，直至今年兩國就衞生指導原則達成共識，意味採購行動將威脅美國在內地玉米進口佔有率。數據顯示，2020至2021年美國佔內地玉米進口量約70%。

美擬全面禁俄鋁材

俄羅斯是世界第二大鋁生產國，佔全球鋁產量5%。受消息刺激，倫敦期鋁周四延續升勢，曾升逾3%，倫敦期銅亦止跌回穩升不足1%；惟大行高盛分析，俄羅斯鋁材僅佔美國進口鋁總量約4%、相當於總需求約1%，相信禁令影響有限，反而歐盟及倫敦金屬交易所(LME)加入制裁行列才至為重要。

眼見美國的制裁行動愈演愈烈，俄羅斯早在3月已展開連串反擊，其中「禁止出口樺木」間接導致歐洲廁紙加價，推高今年紙漿價格升45%。據歐盟統計局數據顯示，芬蘭是僅次瑞典的歐洲第二大紙漿生產國，惟一直以來芬蘭有約10%的木材供應來自俄羅斯。