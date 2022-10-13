沙田中心兩房放售長達3年　終累減2成售546萬元

淡市下二手業主叫價回軟，沙田中心兩房單位，約3年前已開始放售，開價隨大市回落，累減153.2萬元，終以546.8萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇指，北角半山雲景台B座高層單位，實用面積約1,072方呎，三房連工人房間隔，望全維港海景，成交價約2,630萬元易手，呎價約24,534元，新買家為區內換樓客。

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九龍區

●中原黃家全稱，奧運站帝柏海灣5座中層G室，實用面積約469方呎，兩房間隔，望全市景，以944.8萬元易手，呎價約20,145元，原業主於2009年9月以424萬元買入，轉手帳面獲利520.8萬元，約13年間升值約1.2倍。

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨10月暫錄8宗買賣，包括3期百老匯街62號高層A室，實用面積約1,327方呎，套四房間隔，為凹海單位，開價2,080萬元，近日以貼市價1,880萬元放售，最終售1,738萬元，低市價約2%，呎價約13,097元。

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新界區

●中原馮澤源表示，沙田市中心本月暫鈹約5宗買賣，其中沙田中心唐寧大廈中層B室，實用面積約347方呎，兩房間隔，2019年放盤時曾叫價約700萬元，近日調整至600萬元，議價後以546.8萬元易手，累減153.2萬元，呎價約15,758元。

●中原黎宗文透露，沙田居屋愉翠苑10月暫錄約2宗買屋，屋苑N座低層1室，實用面積約516方呎，三房間隔，6月於未補價第二市場放盤開價約565萬元，8月減至530萬元，再減至520萬元，議價後以485.3萬元易手，呎價約9,405元。

●中原表示，沙田第一城10月暫錄約16宗買賣，屋苑10座低層F室，實用面積約451方呎，三房間隔，去年初放盤時開價約720萬元，今年9月減至668萬元，本月減至648萬元，議價後最終售618萬元，呎價約13,703元，累減約102萬元。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城48座低層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，放盤時叫價488萬元，放盤兩星期，減價38萬至450萬元獲承接，減幅約7.8%，呎價約14,803元。

●中原杜文俊稱，沙田河畔花園F座中層1室，實用面積約269方呎，原則兩房改開放式間隔，8月放盤時開價約510萬元，10月減至450萬元，日前議價後以440萬元易手，累減70萬元，呎價約16,357元，新買家為上車客。

●美聯梁浩文指，屯門邁亞美海灣邁亞美海灣3座低層H室，實用面積約438方呎，兩房連露臺設計，原業主睇淡後市，見轉手已有獲利，以480萬元沽出單位，呎價約10,959元，原業主於2012年5月以250萬元購入，持貨逾10年帳面獲利230萬元。

●中原陳智生透露，屯門居屋兆禧苑C座高層1室，實用面積約363方呎，一房改兩房間隔，上月於已補價自由市場以400萬元放售，累減35萬元或8.8%，剛以365萬元沽出，為屋苑今年次低價，呎價約10,055元。

●祥益黃肇雯表示，天水圍居屋天盛苑Q座中層6室，實用面積約650方呎，套三房間隔，獲區內首置客垂青，綠表客見單位設裝修連傢電，加上原業主減價達32萬元，決定在未補價第二市場以528萬元購入自用，呎價約8,123元。

●祥益指，天水圍居屋天富苑D座中層4室，實用面積約650方呎，套三房間隔，原業主累減17萬元後，獲外區綠表客於未補價第二市場以393萬元即睇即買，呎價約6,046元。

●美聯馮根明稱，元朗順豐大廈高層A室，實用面積約485方呎，三房戶型，新買家首次置業，以592萬元購入，呎價約12,206元，原業主於2001年以123萬元購入，持貨逾21年帳面獲利約469萬元，期內物業升值約3.8倍。

●中原方翰達指，大埔麗和閣中層E室，實用面積約435方呎，兩房間隔，放盤時開價約585萬元，日前議價後以545萬元易手，呎價約12,529元，新買家為用家，原業主於2015年以442萬元購入，持貨約7年帳面獲利約103萬元。

●中原霍栢雄表示，火炭駿景園10月暫錄約4宗買賣，包括11座中層D室，實用面積約1,039方呎，套三房間隔，望山景，放盤時開價約1,438萬元，議價後以1,218萬元易手，累減220萬元，呎價約11,723元，新買家為用家。

●世紀21陽光陳世民稱，火炭居屋穗禾苑C座高層8室，實用面積約550方呎，兩房間隔，附有大露台，原先自由市場開價545萬元，放盤9個月，受疫情及加息影響遲遲未能出售，減價85萬元，獲區內租客以460萬元承接，減幅約15.6%，呎價8,364元。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山區10月暫錄約32宗買賣，按月增加約39%，其中海栢花園2座中層C室，實用面積約400方呎，兩房間隔，放盤時開價約630萬元，雙方議價後以608萬元易手，呎價約15,200元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山居屋錦鞍苑A座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價498萬元，放盤3個月，獲買家以480萬元承接，呎價約11,970元，原業主於2019年6月連地價以535萬元購入，帳面蝕55萬元。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山居屋錦泰苑F座低層4室，實用面積約506方呎，兩房間隔，享海景，原先於未補價第二市場叫價490萬元，放盤5個月，減價42萬元，終以448萬元沽出，減幅約8.6%，呎價約8,854元。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山居屋錦禧苑B座高層5室，實用面積約554方呎，三房間隔，享海景，已補價自由市場叫價550萬元，放盤11個月，減價27.5萬元，減幅約5%，最終以522.5萬元成交，呎價約9,431元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋富寶花園2座低層D室，實用面積約583方呎，三房間隔，望開揚海景，已補價自由市場叫價590萬元，放盤4個月，以580萬元成交，呎價約9,949元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山新港城L座中層5室，實用面積約551方呎，三房間隔，享山景，放盤半年，當時叫價978萬元，累減183萬元，終以795萬元成交，減幅約18.7%，呎價約14,428元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢西沙小築F段單號屋，實用面積約1,526方呎，套四房連工人房間隔，享海景，連花園約1,023方呎及私人泳池，叫價5,500萬元，累減1,300萬元，減幅達23.6%，終以4,200萬元沽售，呎價約27,523元，高市價約5%。

●利嘉閣潘佳彬表示，將軍澳維景灣畔17座低層C室，實用面積約663方呎，套三房間隔，早前叫價約1,080萬元，因應市況下調價錢，並獲買家洽購，雙方議價後累減約180萬元，最終以約900萬元成交，呎價約13,575元。

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