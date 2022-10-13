港交所擬為高科技公司特制上市規則　準備進行諮詢

早前有傳港交所計劃在主板增設另一個章節，以吸納沒有收入或盈利的「硬科技」公司在港上市。

在中美關係緊張的局勢下，愈來愈多在美掛牌的中資概念股回流香港市。陳氏指出，如果有第二上市的公司出現突然強制退市的情況，其在香港第二上市的股票交易一般不會受到影響，但港交所會要求有關公司盡快將第二上市，轉換成主要上市，而之前獲得的一些監管豁免亦會因而失效，必須符合香港所有的上市規則。

不過，她提到，港交所一般也會給予上市公司過渡期，企業在過渡期內仍享有因為第二上市所獲得的監管豁免。為向投資者提示風險，港交所也會要求這些上市公司的股票名稱在過渡期內加上特殊標識，直至完成轉至主要上市。

就中證監推動將符合條件的在香港主要上市的外國公司股票納入「港股通」範圍，陳翊庭表示，「滬深港通」自推出以來已經成功運作快8年，為香港和內地市場帶來了共贏。外國公司股票納入「港股通」，將為內地投資者提供更豐富的投資海外的機遇，內地投資者不僅可以通過「港股通」投資香港的股票，還可以直接投資全球各地的公司，增強香港作為國際資產管理中心的吸引力。香港亦將成為全球國際上市地中唯一一個可以觸達內地投資者的地方，有助鞏固香港作為國際金融中心的地位，同時吸引更多外國公司來香港上市。