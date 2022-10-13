美股道指跌近500點　30年期國債孳息率升至11年高

美國通脹仍然強勁，意味美國聯儲局下月第4度加息0.75厘已無懸念，拖累道指周四(13日)早段跌483點，至28,727點；標指跌77點，至3,499點；以科技股為主的納指跌315點，至10,101點。

消息美國國債孳息率升破4厘關，2年期美國國債孳息率曾高見4.542厘，10年期國債孳息率高見4.078厘，30年期國債孳息率高見4.018厘，分別刷新年2007、2008及2011年來新高。

港股外圍方面，恒指夜期現報16,201點，跌207點，低水188點。

另美國上周首次申領失業救濟人數22.8萬人，多過預期；截至前周止持續申領人數136.8萬人，同樣多過預期。

聯儲局官員在9月會議紀錄繼續放「鷹」，重申將持續加息且利率將保持高位直至通脹回落，官員們傾向於在短期內加息至限制性水平，以達至最大就業和價格穩定目標。部分與會者表示，在目前全球經濟前景高度不確定下，調整接下來的加息步伐十分重要，以減低過度行動而對經濟造成反效果。

大行季績陸續出爐，貝萊德截至9月底止第3季按年跌14.63%至43.11億美元；純利按年跌16.35%至14.06億美元；經調整每股盈利9.55美元，高過預期。該行管理的資產金額不斷下滑，期內按年減少約16%至7.96萬億美元，主因強美元為其主要市場歐洲和亞洲的投資價值帶來壓力，其股價跌4.12%。

達美航空(Delta Airlines)截至9月底止第3季純利錄6.95億美元，主要受商務旅遊和旅遊業復甦帶動；經調整每股盈利1.51美元，略低過預期。該企預計，今季每股盈利將介乎1至1.25美元，收入則比2019年同期增長5至9%，意味機票價格將維持在較高水平，惟其股價曾跌1.57%。