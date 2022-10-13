新盤UPDATES：一手淡靜 交投量維持個數位
2022年10月13日 21:57
東網電視更多新聞短片
新盤市場交投淡靜，本周至今的每日成交量維持個位數水平。元朗錦田北項目繼續部署推售，周四(13日)開放四個現樓示範單位予傳媒參觀，並預告下周初開價。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna下周初開價
新界現樓項目部署推售。新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna，周四(12日)開放4個現樓示範單位予傳媒預覽，將按計劃於下周初公布首張價單。
新地代理總經理陳漢麟表示，上述包括無改動連家具的三房單位，實用面積609方呎，享有開揚的綠化景觀。而即將公布的價單，有機會涵蓋上述戶型及複式一房戶。他估計，下周發表的施政報告，會推出有利民生和經濟的措施，相信對樓市會有正面影響。
●天水圍Wetland Seasons Bay第2期別墅單位1,668萬沽
特色單位不乏捧場客。新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期，由上月初至今，約一個月累計透過招標已沽出15伙別墅單位，涉及成交總額逾2億元。當中，最新包括周四(13日)售出別墅RV9的G樓A室，實用面積1,158方呎，五房間隔，連676方呎花園，成交價為1,668.8萬元，呎價約14,411元。資料顯示，該期數項目提供388伙，由去年11月開售至今累沽約321伙，套現逾23億元。
●何文田128 WATERLOO特色戶售3,300萬元
由萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，周四(13日)透過招標沽出一伙特色戶，單位為3樓H室，實用面積1,258方呎，屬四房雙套連儲物室間隔，附46方呎平台，連1個車位以3,300萬元成交，呎價26,232元。
發展商指，上述買家因鍾情地段，加上項目用料及配備佳，故選擇入市。項目現時所有特色單位已全數沽清。全盤提供110伙，由開售至今，累售40伙，連同車位銷售共套現逾8.9億元，平均呎價約35,000元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第2期連沽兩伙
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，周四(13日)連沽兩伙，共涉835.28萬元。其中，C座18樓3室，實用面積311方呎，一房連衣帽間間隔，成交價497.82萬元，呎價約16,007元。
●西南九龍維港滙I更新價單取消一按付款計劃
據一手住宅物業銷售網，信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，周四(13日)修改價單，取消原有的一按貸款付款計劃，但維持提供二按貸款付款計劃。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄265宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，周四(13日)新增2宗終止買賣個案，至今累計已錄得265宗，佔成交量846宗31%，而涉及總成交金額逾42億港元。據一手成交紀錄冊顯示，新近錄得的個案包括1B座43樓A室，實用面積765方呎，三房間隔，原本於去年6月以1,887.9萬元成交，當時呎價約24,678元。