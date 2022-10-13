新盤UPDATES：一手淡靜　交投量維持個數位

新盤市場交投淡靜，本周至今的每日成交量維持個位數水平。元朗錦田北項目繼續部署推售，周四(13日)開放四個現樓示範單位予傳媒參觀，並預告下周初開價。

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna下周初開價

新地代理總經理陳漢麟表示，上述包括無改動連家具的三房單位，實用面積609方呎，享有開揚的綠化景觀。而即將公布的價單，有機會涵蓋上述戶型及複式一房戶。他估計，下周發表的施政報告，會推出有利民生和經濟的措施，相信對樓市會有正面影響。

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期別墅單位1,668萬沽

●何文田128 WATERLOO特色戶售3,300萬元

發展商指，上述買家因鍾情地段，加上項目用料及配備佳，故選擇入市。項目現時所有特色單位已全數沽清。全盤提供110伙，由開售至今，累售40伙，連同車位銷售共套現逾8.9億元，平均呎價約35,000元。

●粉嶺北ONE INNOVALE第2期連沽兩伙

●西南九龍維港滙I更新價單取消一按付款計劃

●沙田大圍站柏傲莊III累錄265宗終止交易