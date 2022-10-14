東方日報B1：芯廠「經」慌　台積電資本開支大降

中美博弈令國際產業鏈大混亂，加上美國激進加息和俄烏戰爭持續，令全球經濟山雨欲來，需求減弱率先反映在半導體這重點產業的景氣上。行業指標費城半導體指數(SOX)已由52周高位累挫46%；而亞洲最賺錢的半導體企業、晶片代工龍頭台積電，周四更以「中線商業前景不明朗」等考慮，將今年的資本開支預算大削一成，不排除會陸續傳來世界級龍頭企業狂劈開支或發出盈利警告，印證全球經濟衰退風暴已殺到埋身！

始作俑者美國也許意識到危機漸近，雖然上周對華祭晶片封殺令，但近日接連向多家非中資半導體製造商的內地廠房批出一年的設備出口寬限期，包括台積電南京廠的16納米及28納米產能，可其「野蠻」制裁已對全球投資信心造成不可挽救的傷害，所謂「寬限期」顯然是於事無補。

台積電把今年資本開支預算由7月中的「400億至440億美元之下限」削至360億美元。總裁魏哲家和財務長黃仁昭於分析員會議屢被追問明年營運指標和資本開支的具體展望，兩人三番四次以「言之過早」搪塞。

不過，魏提到，很多客戶今年初對前景還很樂觀，近一、兩季態度遽變保守。過去兩年他常說供應鏈障礙令客戶囤積多點晶片存貨，庫存水平會較以往高，惟周四終於改口，指庫存上季見頂，本季開始去庫存，壓力明年上半年最大。數據中心和汽車方面的需求暫時尚算穩定，但也不排除跟着消費電子去庫存。

面對市場信心低迷，七大工業國集團(G7)財長發表聲明，謂各央行堅持按各自政策方針穩定物價，密切注視通脹預期對物價壓力的影響，繼續適當地調校收緊貨幣政策步伐，一切「按數據辦事」和向市場溝通清楚，中線宏觀經濟政策會兼顧穩定與增長。G7又重申，過度劇烈且失序的匯率波動不利實體經濟與金融穩定，惟沒提到會否協調。

然而，困擾全球半導體產業的不僅是經濟下滑，還有美國政府上周宣布遏止內地研發先進晶片的設備物資與公民活動管制。三成收入來自內地的美國刻蝕機(把晶片元件刻蝕出來的設備)巨頭應用材料公布，把截至10月底止本財政季度收入指引由62.5億至70.5億美元，下調到61.5億至66.5億美元，同季經調整每股盈利調低到介乎1.54至1.78美元，中位數計下調17%，主要是供應鏈改善之際，對華售賣設備受限。據報該企與泛林集團及科磊中止對內地先進半導體廠房的服務。

產品不僅涵蓋刻蝕機的內地半導體設備商北方華創就更慘，市傳該企讓其在華美籍員工立即停止參與研發。中國半導體行業協會批評，華府以武斷的方式干擾國際貿易，單邊性的政策既進一步損害全球半導體行業的供應鏈，還會形成不確定的產業氛圍，打擊過去幾十年全球從業人員共同耕耘所形成的互信與友好合作精神。

華府亦連忙「補鑊」給非中資半導體企業網開一面。魏哲家稱，由於得到美國批准為期一年的設備進口授權，南京廠房28納米製程擴產進度順利(原定計劃是明年中完成)。英特爾(Intel)據報亦獲得同樣授權，繼續營運大連的NAND記憶體業務。

魏稱，現階段華府最新對內地的晶片辣招對台積電影響「有限且可控」，跟客戶溝通後，初步判斷是管制主要影響非常高端的人工智能(AI)及超級電腦方面的應用，惟評估長期衝擊則過早。被問到內地市場的前景，他語氣頗重地說，公司會遵從所有規管的前提下服務所有客戶。

台灣經濟部長王美花表示，當局與美國一直討論聯合措施，以確保晶片技術的最終用戶不是內地軍方，而美國的管制並非針對消費電子產品，對台灣及其晶片行業的影響微乎其微，惟鑑於尖端半導體大多產自台灣，「台灣安全，全球供應鏈才安全」。