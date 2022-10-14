【大難臨頭】法官員籲美降低LNG價格助歐渡過能源危機

法國經濟部長Bruno Le Maire表示，呼籲美國降低對歐供應的液化天然氣(LNG)價格，以助歐洲國呼應對能源短缺危機。

Bruno Le Maire於七國集團(G7)財持和央行行長會議上表示，期待美國政府作出更多的努力，採取長期的辦法降低LNG價格。

無獨有偶，德國經濟部長Robert Habec亦抱怨，呼籲美國在協助面對歐洲能源緊張的盟友應「更加團結」，稱在歐洲對俄羅斯實施制裁、造成天然氣供應大減後，美國及其他國家對天然氣收取「天文數字」（Mondpreise，月亮價)。

事實上，自今年2月俄羅斯揮軍烏克蘭以來，已大幅削減對歐洲的天然氣供應，當中最為依賴俄國天然氣供應的德國所受到的打擊最為嚴重。

歐洲亦向其他國家尋求協助，其中美國的LNG所佔歐洲的總進口數，由去年的28%，飆升至現在的45%；不過其價格則遠高於由俄國進口的天然氣。

歐盟成員國就設置天然氣價格上限的具體方案上，仍未達成共識。但各國普遍同意，在明年夏天之前，將聯合採購天然氣，並推動節能的方式，避免成員國彼此競爭，推高天然氣價格。