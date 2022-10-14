溫灼培：金價受不穩定因素支持

過去兩周，現貨金價走勢猶如過山車。先從9月28日低位每安士1,613.6美元作出反彈，並於上周曾一度攀至1,729.39美元，但之後走勢卻無以為繼，現時跌返1,700美元以下。

金價於9月底作出反彈非毫無道理，因技術走勢上，當時金價確出現嚴重超賣出情況。至於基礎因素則有兩事項值得關注。最近歐洲的海底基建接連遭到人為破壞，先有北溪天然氣管道遭破壞，再有挪威對出海底通訊電纜遭折斷，所引起的不安使資金轉向黃金避險。另外，市傳歐洲有兩間大型投資銀行可能出問題，擔心金融風暴席捲歐洲，也解釋金價上升原因。

歐洲陰霾推動避險需求

當然，除非上述發生於歐洲的事情進一步擴大，現階段金價又確實缺乏上升理據。始終，環球經濟逐步轉弱是不爭事實，這會降低市場對飾金需求，從而不利於金價。另一邊廂，環球主要央行正積極加息，就是經濟弱如歐洲，為對抗通脹歐洲央行也計劃於本月27日議息會大幅加息0.75厘，至於聯儲局加息的決心就更是堅決，當全球央行相繼加大加息步伐，這可對金價不利。

最後值得留意是，印度貨幣盧比匯價。本周一盧比低見近83兌一美元。回憶9月初，當時印度央行還揚言要阻止盧比跌穿80的重要支持並曾於此位置作出干預，但事隔一個月，這支持已失守，但未見印度央行再出手。印度作為全球第二大黃金需求國，其貨幣轉弱難免會影響當地消費者對黃金的購買力。

受本身基礎因素弱困擾，一般情況下料金價有機會試穿1,600美元心理關位，並向1,550美元邁進。惟現今環球實在太多不確定性，如上述提到的歐洲金融風險及基礎建設受襲等因素，當然還有俄烏局勢變化帶來的不確定性等，提防這些突如其來因素會為金價帶來難於預測的刺激。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培