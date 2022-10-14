陳鳳珠：內地穩樓市漸現成效

克而瑞的數據顯示，內地9月百強房企的銷售額按年下降25.4%至5,700億元人民幣，由於內地近日加大力度支持行業發展，預期內房10月的銷售或會改善，但仍難出現顯著增長。今年內地落實多項措施刺激樓市，包括調低貸款利率、退稅及實施各項優惠以刺激購房意欲，相信措施會逐漸奏效，但內房行業回穩仍需時。

早前中國人民銀行、銀保監會將階段性調整差別化住房信貸政策，符合條件的城市政府可自主決定今年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。條件為今年6至8月期間新建商品住宅銷售價格按年及按月均連續下降的城市，而據國統局的70大中城市房價指數，至少有23個城市符合人行的新政要求，並主要集中在三、四線城市。

減房貸利率料刺激需求

按照人行及中國銀行保險監督管理委員會於5月發布的《關於調整差別化住房信貸政策有關問題的通知》，對於貸款購買普通自住房的居民家庭，首套商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率減0.2厘，由於9月的5年期以上貸款市場報價利率為4.3厘，因此各地的首套房貸利率下限應為4.1厘。今次政策允許利率下調的基點更多，料減息有助刺激購房意欲。

銀行和客戶可協商確定具體的新發放首套住房貸款利率水平，因此相關政策為「因城施策」，並有助減低市民購房的利息支出，從而支持剛性需求，預期政策可推動內房銷情逐步好轉。持續減息為實現國務院支持住房剛性和改善性住房需求的策略，相信有助穩定市場信心。

目前房地產市場的微調寬鬆政策內容涉及範圍愈來愈廣，反映政策力度加大，今年以來，全國逾200個城市實施了各類穩樓市措施，從首季以三、四線城市鬆綁為主，到次季開始二線城市亦陸續鬆綁。而十一長假期前，人行亦宣布下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，財政部、稅務總局亦宣布購房退稅優惠，在10月起至2023年12月底出售自有住房並在現住房出售後一年內於市場重新購買住房的納梲人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠，以推動剛性住房需求。

安里資產管理投資組合經理 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)