宏利料美加歐陷衰退　星展關注遏通脹影響

投資市場長期低迷，何時才能復甦令人關注。宏利投資管理發表今年第四季全球宏觀經濟展望，直言如果期望未來數月投資環境再轉熾熱的話，相信會令人感到失望，並認為反映環球增長格局的市況將於今年餘下時間走弱，並於明年上半年持續不振。

不少評論都聚焦於環球或個別地區經濟「會否」陷入衰退，但該行坦言討論「會否」意義經已不大，更重要的反而是經濟增長會步入極為緩慢期的速度，以及這時期會維持多久。就該行來看，這可能歷時4至6個季度。具體而言，預料美國、加拿大和歐洲經濟將於明年陷入衰退，主要因為俄羅斯入侵烏克蘭令滯脹風險持續升溫，並為風險資產帶來挑戰。

擔心中國清零政策損經濟

該行指出，未來數月主導風險資產市場的宏觀因素，包括中國內地經濟增長放緩，市場憂慮大規模的封控措施將會持續，動態清零政策的經濟成本不斷上漲。而且相對的，環球增長減弱，亦可能對中國出口的需求減少。

另外，宏利料通脹壓力在今年餘下時間和明年持續高企。而且，全球央行收緊貨幣政策，或導致環球流動性持續惡化，並為增長構成阻力。

對於今年第四季的投資展望，星展集團認為要關注美國聯儲局的動態。該行的投資總監侯偉福表示，聯儲局3月以來5次加息，共加近3厘，美國國債收益率飆升近3倍，但股市下跌近25%；預料加息至接近4.5厘後將會暫緩一下，以全面評估加息對勞動市場與壓抑高通脹的影響。

進入第四季後，他指須觀察市場能否消化多項負面因素，這包括地緣政治的不穩定、通脹升溫及聯儲局「愈來愈鷹」等，將之計入資產價格之內。在如此波動的市況下，該行建議關注優質的證券；固定收益資產如已發展市場政府債券等，應採用「美元成本平均法」，以5厘以上的高評級債券作為收入來源；同時使用黃金和私募基金等另類投資產品以分散風險。

投資展望宜留意聯儲局動態

他不諱言，聯儲局加強鷹派立場，使美國經濟「硬着陸」的發生機率上升，股市會受到嚴重打擊。可是由於美國的周期性股票(Cyclical Stock)自2020年底以來，其估值已收縮41%，故風險回報吸引力亦正在增加。另外，隨着不斷的數碼化轉型，以及科技行業的收益趨勢，該行對科技股保持正面態度。預期美國科技股的增長有望超越短期宏觀經濟走勢，並有望在明年第一季度左右，債券收益率升至最高。

中國方面，隨着地緣政治緊張局勢加劇、企業盈利放緩、房地產行業不景氣以及嚴格的「清零」政策，令中國股市在過去一季引發拋售。儘管如此，該行仍對中國經濟保持樂觀，他指，現時中國經濟估值處於低位，與其他發達國家相比存在較大折讓，限制了進一步的下行空間；同時在政策支持下將提振經濟，成為股市的催化劑。

值得注意的是，中美兩國監管機構就審查在美上市的中港公司(中概股)，以維持200多隻中國ADR(美國預託證券)上市方面取得進展，若傳佳音，可對內地科技股起提振作用。