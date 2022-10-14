半新盤成蝕讓重災區　大埔雲滙本月已有3宗輸錢個案

二手樓價持續回落，近年入伙的半新盤業主，不少都要損手離場。大埔白石角雲滙一個套三房單位，減價至1,190萬元售出，約3年間帳面貶值約13%。

上述項目10月已錄至少3宗帳蝕買賣。中原曾嘉匯表示，該盤1期3座低層A1室，實用面積約822方呎，放盤叫價約1,250萬元，累減60萬元後獲用家購入，呎價約14,477元，原業主於2019年3月以1,370萬元入市，帳面蝕讓180萬元。

龍譽傳鬆綁輸150萬

啟德二手屋苑都錄不少同類損手個案。市場消息透露，龍譽1A座高層一房單位，實用面積約351方呎，開價850萬元，市傳減價至807萬元售出，呎價約22,991元，原業主持貨約3年，單位帳面跌價逾150萬元。

10月將軍澳暫錄74宗二手買賣，不乏「蝕本」成交。中原柯勇指，區內都會駅3座中層F室套三房戶，實用面積約679方呎，售價925萬元，呎價約13,623元，原業主持貨約4年半帳蝕36萬元。

此外，各類物業業主都擴大減幅。該行羅家俊稱，葵涌中心低層F室兩房戶，7月放盤叫價475萬元，最初堅持僅提供15萬元議幅，最終減至454萬元沽貨，呎價約12,861元。單位約4年帳面貶值約6.4%。

河畔365萬沽返6年前

低價成交湧現，美聯翁凱傑指，沙田河畔花園E座低層1室一房單位，實用面積約269方呎，曾叫價450萬元，剛減至僅365萬元易手，呎價約13,569元，重返2016年價位。美聯徐艷月表示，何文田君頤峰2座中層D室，售價1,750萬元，呎價約20,784元，較銀行估價低114萬元。