道指升827點　油價高收逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報112.47；港匯見7.849；離岸人民幣(CNH)報7.1742；美元兌日圓處147.27；歐元報0.9771，英鎊報1.1307。金價處1,663.11美元。布油報94.65美元，紐油報89.09美元。比特幣升1%，報1.93萬美元。道指期貨微升。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水260點。

●道指收報30,038點，升827點或2.83%；標指收報3,669點，升92點或2.6%；納指收報10,649點，升232點或2.23%。

●新加坡第三季GDP按年升4.4%，好過預期。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報16,674點，升284點或1.71%。

●即月恒生指數夜期收報16,681點，升273點，高水292點，成交43,971張。

●紐約期油升1.84美元或2.11%，收報每桶89.11美元；布蘭特期油升2.12美元或2.29%，收報每桶94.57美元。

●紐約期金收報每安士1,677美元，跌0.5美元或0.03%。

●英國富時100指數收報6,850點，升24點或0.35%；德國DAX指數收報12,355點，升183點或1.51%；法國CAC指數收報5,879點，升60點或1.04%。

●半新盤成蝕讓重災區 大埔雲滙本月已有3宗輸錢個案

●宏利料美加歐陷衰退 星展關注遏通脹影響

●【一紙難求】俄限制樺木出口 歐洲或掀廁紙搶購潮？

●【大難臨頭】法官員籲美降低LNG價格助歐渡過能源危機

●IEA：OPEC+減產推高油價將令全球經濟陷入衰退

●東方日報B1：芯廠「經」慌 台積電資本開支大降

●【產經評論】全球滯脹添蒼涼 對抗逆風靠自強