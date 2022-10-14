港股漲400點　滙豐飆6%　ATMX漲2至3%

港股升幅擴至超過400點，恒生指數高見16,815點。國企指數升110點；科技指數升80點，主板成交170億港元。

英鎊匯價反彈，滙豐控股飆6%，高見41.1元。渣打集團亦升5.2%；保誠飆7.5%。長和系都反彈，長和及長實升2.4%及2.1%；長江基建升1.8%。

大型科網股升幅擴大，阿里巴巴及小米集團升3%；美團升2.7%；騰訊升2%；京東集團升1.3%。

多隻重磅股齊助攻，友邦保險飆4.5%；藥明生物彈3.5%；中國平安升3.2%；建設銀行升1.5%。

【09:20】港股隨外圍反彈 滙豐飆近5% ATMXJ齊漲逾1%

承接美股升勢，港股開市飆282點或1.72%，恒生指數報16,671點；國企指數高開80點或1.46%，報5,641點；科技指數升58點或1.86%，報3,216點。

滙豐控股飆4.9%推高大市，重上40港元，是表現最佳藍籌。其他金融股都做好，友邦保險升2.4%；中國平安升1.8%；香港交易所升1.3%；工、中、建三大內銀股升1.1%至1.3%。

大型科網股反彈，美團升1.8%；阿里巴巴升1.7%；小米集團升1.6%；騰訊升1.5%；京東集團升1.3%。