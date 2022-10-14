中國經濟：9月通脹升至2.8%　PPI升0.9%

國家統計局公布，內地9月份消費物價指數(CPI)按年升2.8%，是2020年4月以來最大升幅，但增幅略低過市場預期的2.9%，按月上漲0.3%；生產物價指數(PPI)按年升0.9%，預期升1%，按月跌1.1%。

9月份CPI與去年同期比較，城市上漲2.7%，農村上漲3.1%；食品價格上漲8.8%，非食品價格上漲1.5%；消費品價格上漲4.3%，服務價格上漲0.5%。今年1至9月平均，CPI按年上漲2%。

9月份，食品煙酒類價格按年上漲6.3%，影響CPI上漲約1.73個百分點。食品中，鮮果價格上漲17.8%，畜肉類價格上漲16%，其中豬肉價格上漲36%，影響CPI上漲約0.45個百分點；鮮菜價格上漲12.1%，影響CPI上漲約0.25個百分點。其他7大類價格按年均漲。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，從按月看CPI，豬肉消費需求季節性回升，加之看漲預期下部分養殖戶壓欄惜售，價格繼續上漲，但在中央儲備豬肉投放等措施作用下，中下旬漲勢有所趨緩，全月平均上漲5.4%。

至於PPI，按年升幅比8月回落1.4個百分點。主要行業中，價格漲幅回落的包括石油煤炭及其他燃料加工業上漲17.2%，回落4.1個百分點；石油和天然氣開採業上漲31.1%，回落3.9個百分點；化學原料和化學製品製造業上漲1%，回落3.5個百分點。

國際原油等大宗商品價格繼續下降，國內部分行業需求回升，工業品價格走勢整體下行，但下行趨勢放緩。