【高盛推介】騰訊美團止跌急彈　即市資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：周五(14日)早段港股承接美股公布9月份通脹後的漲勢，科技股持續走高，當中於周四(13日)創逾3年新低的騰訊控股，周五早段反彈重上250港元水平，現報255.6元，急升約3.8%，止步6連跌。

美團也終止自上周五(7日)起的5連跌，周五早段反彈重上150元關口。現報152.2元，升約4.2%。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納美團及騰訊好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，分別合共約5,950萬及5,120萬元，為同期第一及第二多資金流入的個股相關資產。周五早段即市也見資金積極兩邊部署，好倉選擇可以留意貼牛或高敏感度的貼價購追蹤正股升勢，而淡倉資金則趁股價高位留意貼價沽部署。

觀察港股通資金流向，周四北水繼續買入騰訊及美團，分別錄得約7.7億及9,000萬元資金淨買入。

騰訊購26139，行使價298.2元，2023年3月22日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、行使價300元以下產品中，槓桿最高。

騰訊購26140，行使價310.2元，2023年2月23日到期，實際槓桿8.2倍，高槓桿、低街貨。

騰訊牛64031，收回價240元，行使價237.2元，換股比率500，實際槓桿13.4倍，相近收回價近牛中街貨較低。

騰訊牛64367，收回價220元，行使價217.2元，換股比率500，實際槓桿6.5倍，近35元收回距離遠牛。

騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿5.6倍，行使價240至280元間、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。

騰訊熊53212，收回價280元，行使價283元，換股比率500，實際槓桿8.5倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

美團購23579，行使價178.98元，2022年12月23日到期，實際槓桿7.1倍，貼價。

美團購25740，行使價180元，2023年1月26日到期，實際槓桿6.1倍，中期。

美團牛60200，收回價140元，行使價137元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，高槓桿貼牛。

美團沽19810，行使價144.9元，2022年12月20日到期，實際槓桿4.7倍，貼價。

美團熊53600，收回價160元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，市場上槓桿最高之一近熊。

美團熊53602，收回價170元，行使價173元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，新上市遠牛。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。