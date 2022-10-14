【高盛推介】騰訊美團止跌急彈 即市資金兩邊部署
2022年10月14日 10:42
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高盛(亞洲)有限責任公司：周五(14日)早段港股承接美股公布9月份通脹後的漲勢，科技股持續走高，當中於周四(13日)創逾3年新低的騰訊控股，周五早段反彈重上250港元水平，現報255.6元，急升約3.8%，止步6連跌。
美團也終止自上周五(7日)起的5連跌，周五早段反彈重上150元關口。現報152.2元，升約4.2%。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納美團及騰訊好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，分別合共約5,950萬及5,120萬元，為同期第一及第二多資金流入的個股相關資產。周五早段即市也見資金積極兩邊部署，好倉選擇可以留意貼牛或高敏感度的貼價購追蹤正股升勢，而淡倉資金則趁股價高位留意貼價沽部署。
觀察港股通資金流向，周四北水繼續買入騰訊及美團，分別錄得約7.7億及9,000萬元資金淨買入。
投資者如看好騰訊，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價300元以下產品中，槓桿最高的騰訊購(26139)。高槓桿選擇可留意低街貨騰訊購(26140)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(64031)，遠牛選擇可留意騰訊牛(64367)，與現價有約15及35元收回距離。
騰訊購26139，行使價298.2元，2023年3月22日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、行使價300元以下產品中，槓桿最高。
騰訊購26140，行使價310.2元，2023年2月23日到期，實際槓桿8.2倍，高槓桿、低街貨。
騰訊牛64031，收回價240元，行使價237.2元，換股比率500，實際槓桿13.4倍，相近收回價近牛中街貨較低。
騰訊牛64367，收回價220元，行使價217.2元，換股比率500，實際槓桿6.5倍，近35元收回距離遠牛。
騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿5.6倍，行使價240至280元間、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。
騰訊熊53212，收回價280元，行使價283元，換股比率500，實際槓桿8.5倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
美團購23579，行使價178.98元，2022年12月23日到期，實際槓桿7.1倍，貼價。
美團購25740，行使價180元，2023年1月26日到期，實際槓桿6.1倍，中期。
美團牛60200，收回價140元，行使價137元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，高槓桿貼牛。
美團沽19810，行使價144.9元，2022年12月20日到期，實際槓桿4.7倍，貼價。
美團熊53600，收回價160元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，市場上槓桿最高之一近熊。
美團熊53602，收回價170元，行使價173元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，新上市遠牛。
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