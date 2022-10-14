【高盛推介】滙豐友邦急彈領漲 資金高位開淡倉
2022年10月14日 11:54
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高盛(亞洲)有限責任公司：美國周四(13日)公布，9月CPI按月升幅擴至0.4%，超過市場預期，當中扣除食品及能源價格之9月未調整核心CPI，按年升幅擴至6.6%，創40年以來新高。據CME利率期貨顯示，市場已充分消化11月份加息0.75厘的預期，而12月份0.75厘的加息預期則從3成上升至6成，市場早前已關注對息口較敏感的銀行股及金融板塊大幅走高，滙豐控股周五(14日)早段發力反彈，開市隨即重上40港元水平。現報41.05元，升約5.9%。友邦保險周五早段反彈。高開約2.4%後升幅擴大，最高見70.1元。現報69.75元，升約4.7%。
觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於上周五(7日)至本周三(12日)皆錄得資金流入，合共約710萬元後，周四獲資金轉向沽出。淡倉於周四獲資金轉向流入，有約130萬元。
友邦方面，淡倉於本周三錄得約110萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。即市則見資金積極部署淡倉。
滙豐購26230，行使價44.93元，2023年3月27日到期，實際槓桿7.9倍，貼價、低街貨。
滙豐購26459，行使價47元，2023年3月23日到期，實際槓桿8.8倍，高槓桿、低街貨。
滙豐牛51349，收回價37元，行使價36元，換股比率100，實際槓桿7.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
滙豐沽26142，行使價35.33元，2023年3月22日到期，實際槓桿5.6倍，高槓桿、低街貨。
滙豐熊50906，收回價50元，行使價51元，換股比率100，實際槓桿4.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
友邦購22900，行使價80元，2023年5月22日到期，實際槓桿7.1倍，高槓桿。
友邦購25504，行使價74.05元，2023年12月19日到期，實際槓桿4.0倍，貼價、低街貨。
友邦牛53063，收回價65元，行使價64.4元，換股比率100，實際槓桿12.3倍，相近收回價貼牛中街貨最低。
友邦沽24193，行使價68元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.1倍，貼價。
友邦沽26360，行使價57.75元，2023年3月22日到期，實際槓桿6.6倍，高槓桿、低街貨。
友邦熊50901，收回價75元，行使價75.6元，換股比率100，實際槓桿10.7倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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