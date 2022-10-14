樓價指數跌勢持續　按周回軟0.36%

中原城市領先指數上周於連跌11周後反彈，惟本周再次回軟，最新報170.00點，按周跌0.36%。本周指數未完全反映加息後的市況，相信樓價調整未結束，跌勢仍然持續。CCL短期目標2022年底前下試160點，現時相差10點或6.25%。金管局放寬壓測，政府陸續放寬多項針對疫症的措施，以及市場放風10月19日施政報告將有條件放寬BSD等消息，對樓價的影響將於未來數周CCL才開始反映。樓價走勢會否由連跌轉為反覆向下，仍需觀察。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報170.15點，按周跌0.34%，近4周低企170點上下。CCL(中小型單位)報168.35點，按周跌0.39%，近4周低企168點水平。CCL(大型單位)報178.10點，按周跌0.24%。

四區方面，本周三區跌一區升，樓價繼續向下。新界東CCL_Mass報179.33點，創192周新低，重返2019年2月水平，按周跌0.42%，連跌4周共3.63%。預料新界東是繼九龍及港島後，四區之中第三個重返2019年自己低位的指數，現時僅相差3.07點或1.74%。

九龍CCL_Mass報162.46點，按周跌1.21%。港島CCL_Mass報173.18點，按周跌0.32%，結束2周連升。新界西CCL_Mass報160.73點，按周升0.89%，連跌4周後單周回升。

樓價持續下調起近13周計，CCL累跌6.10%，CCL Mass累跌6.64%，CCL(中小型單位)累跌6.66%，CCL(大型單位)累跌3.49%。九龍CCL_Mass累跌7.49%，港島CCL_Mass累跌6.63%，新界東CCL_Mass累跌6.62%，新界西CCL_Mass累跌5.50%。