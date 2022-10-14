【產經直播】港股一彈即散 投資者轉身要快？
2022年10月14日 16:15
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港股周五(14日)開市跟隨外圍做好，恒指早段最多彈639點，高見17,028點，但午後升幅大為收窄，最終僅升198點，收報16,587點，萬七關得而復失。港股短線呈「彈完即散」狀態？投資者入場要轉身快？至於隔晚上演V形反彈的美股，升幅可否持續？美國9月通脹數據高過預期，根據利率期貨，交易員押注聯儲局未來兩次會議均加息0.75厘，市場已消化相關負面因素？
外媒報道，英國政府可能放棄降低企業利得稅率，隔晚英鎊回升1.9%，返1.13美元樓上，英國重資產股回勇，滙控(00005)重上40元關，渣打(02888)亦升逾4%。不過，英倫銀行緊急買債計劃將於今日到期，英鎊會再有波動？會否上演「黑天鵝」事件？短期內英鎊會點行？相關的英國重資產股不宜心急追入？
港府下周三(19日)發表《施政報告》，有傳政府屆時會減辣稅，放寬非香港永久居民買家印花稅和簽證限制，地產股借消息炒上，短線可以再炒？消息若實屬，邊隻最能受惠政策最值博？
港交所(00388)下周三(19日)將公布第三季業績，大行花旗預料港交所第三季純利跌36%，花旗維持港交所「沽售」評級，並調低目標價至260元。今日港交所捱沽，曾低見245元，港交所績前、績後應如何部署？
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