【產經直播】港股一彈即散　投資者轉身要快？

港股周五(14日)開市跟隨外圍做好，恒指早段最多彈639點，高見17,028點，但午後升幅大為收窄，最終僅升198點，收報16,587點，萬七關得而復失。港股短線呈「彈完即散」狀態？投資者入場要轉身快？至於隔晚上演V形反彈的美股，升幅可否持續？美國9月通脹數據高過預期，根據利率期貨，交易員押注聯儲局未來兩次會議均加息0.75厘，市場已消化相關負面因素？

港府下周三(19日)發表《施政報告》，有傳政府屆時會減辣稅，放寬非香港永久居民買家印花稅和簽證限制，地產股借消息炒上，短線可以再炒？消息若實屬，邊隻最能受惠政策最值博？

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