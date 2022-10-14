道期向好 離岸人幣企7.19水平

美匯指數報112.58；港匯見7.8497；離岸人民幣(CNH)報7.1900；美元兌日圓報147.53；歐元處0.9763；英鎊報1.1287。金價報1,762美元。布油報94.5美元，紐油報89.18美元。比特幣企1.9萬美元。道指期貨升20點。

●市後關注點

-20:30 美國6月個人消費開支(PCE)物價指數

●IMF：亞洲央行應進一步收緊貨幣政策。

●美元見頂無咁早？花旗話要等到呢個時候...

●美國以國安為由，準備禁售華為及中興新設備。

●Google又面臨歐盟反壟斷訴訟，或再被罰款77億元。

●歐央行委員：10月應加息0.75厘。

●為抑制通脹，星金管局續收緊貨幣政策。

●黑田東彥：日本經濟復甦速度很慢，現在不適合加息。

●亞洲國家撐本幣，9月拋售外匯儲備500億美元。

●摩通CEO戴蒙：高通脹恐迫使聯儲加息至高於4.5厘。

●中國經濟：

-9月通脹升至2.8%，PPI升0.9%。

-易綱：人行將加大穩健貨幣政策實施力度。

●瑞銀全球房地產泡沫指數出爐，香港列亞洲第一。

●經濟學家：香港本年度財赤料達1590億 或要加稅填氹。