道期向好 離岸人幣企7.19水平
2022年10月14日 16:19
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美匯指數報112.58；港匯見7.8497；離岸人民幣(CNH)報7.1900；美元兌日圓報147.53；歐元處0.9763；英鎊報1.1287。金價報1,762美元。布油報94.5美元，紐油報89.18美元。比特幣企1.9萬美元。道指期貨升20點。
●市後關注點
-20:30 美國6月個人消費開支(PCE)物價指數
●港股午後繼續發力，恒指結束6連跌，全日升198點或1.21%，報16,587點，惟萬七點關一閃即逝；國指升68點或1.23%，報5,629點；恒生科技指數升48點或1.55%，報3,206點。主板成交逾1,019億港元。https://bit.ly/3T8oXc8
●滬深三大指數漲1.5至2.5%，藥明康德升停板。https://bit.ly/3CVP8g9
●IMF：亞洲央行應進一步收緊貨幣政策。
●美元見頂無咁早？花旗話要等到呢個時候...
●美國以國安為由，準備禁售華為及中興新設備。
●Google又面臨歐盟反壟斷訴訟，或再被罰款77億元。
●歐央行委員：10月應加息0.75厘。
●為抑制通脹，星金管局續收緊貨幣政策。
●黑田東彥：日本經濟復甦速度很慢，現在不適合加息。
●亞洲國家撐本幣，9月拋售外匯儲備500億美元。
●摩通CEO戴蒙：高通脹恐迫使聯儲加息至高於4.5厘。
●中國經濟：
-9月通脹升至2.8%，PPI升0.9%。
-易綱：人行將加大穩健貨幣政策實施力度。
●瑞銀全球房地產泡沫指數出爐，香港列亞洲第一。
●經濟學家：香港本年度財赤料達1590億 或要加稅填氹。