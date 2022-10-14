滙豐夥科大推動香港金融科技發展

科大商學院院長譚嘉因教授(右)及滙豐亞太區營運總監辦公室主任Goska GRABEK(左)簽署合作協議，以加速香港金融科技的發展。

滙豐和香港科技大學商學院宣布，在滙豐投入1,000萬港元的支持下，雙方建立戰略合作夥伴關係，旨在加速滙豐的數碼化進程，並促進該行和香港的金融科技人才發展。

香港科技大學的學術研究員和教授將與滙豐的科技專才，聯手探索創新科技於不同場景的應用，並利用聯合研究項目得出的成果，提出未來創新方案，相關項目預計於2024年完成。此合作項目亦將利用人工智能(Al)、金融應用中的量子計算等技術，研究該行與客戶未來的互動方式，期望進一步改善客戶體驗。 此外，項目將包括進行央行數碼貨幣概念驗證研究，以探索香港數碼貨幣的未來發展。

滙豐亞太區營運總監紀睿明表示，加速數碼化轉型是增強滙豐競爭力和長遠發展的關鍵。憑藉科大卓越教研的實力，深信此合作夥伴關係不僅為滙豐員工及香港年輕一代提供培訓，以孕育出科技專才，並透過嶄新金融科技，啟發業界發展。邁向未來，該行將會繼續利用新興科技、培育未來導向的團隊、更重要的是為鞏固香港全球金融中心及金融科技創新中心的地位出一分力。

科大商學院院長譚嘉因教授表示，深信政府、監管機構、業界和學術界的協作，對推動香港發展成為全球領先金融科技中心至關重要。滙豐是全球最大的銀行及金融機構之一，十分高興與該行聯手於金融科技領域開拓新機，包括處理銀行業複雜難解的問題、提供嶄新睿見支援相關政策制定，並協助銀行行政人員於創科應用保持領先地位。憑藉科大商學院於金融科技的優勢，以及滙豐強大的國際品牌和於數碼創新方面的實力，雙方這次合作定必成就更多新機遇。