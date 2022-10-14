荃灣恒麗園兩房移民盤勁劈價　低市價2成沽

移民業主擴大減幅出貨，荃灣恒麗園有兩房單位，劈價逾百萬元沽出，成交價510萬元，低市價約20%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇稱，北角港運城1座高層H室，實用面積約785方呎，套三房間隔，成交價約1,400萬元，呎價約17,834元，創屋苑今年新低呎價，新買家為區外換樓客。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角海峰園崇峰閣高層F室，實用面積約830方呎，套三房間隔，前臨全維港海景，成交價1,880萬元，呎價約22,651元，原業主約半年前放盤，叫價2,150萬元，累減約12.5%。

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九龍區

●中原施蒂文表示，啟德天寰天海匯3座高層F室，實用面積約438方呎，兩房間隔，向園景，最新以953萬元易手，呎價約21,758元，原業主於2017年6月以約795萬元一手購入，持貨約5年多帳面賺158萬元，單位升值約20%。

●中原袁顯岸稱，紅磡黃埔花園10月暫錄得7宗買賣，平均實用呎價約14,257元，屋苑11期6座高層F室，實用面積約639方呎，套三房間隔，望海景，最新以996萬元成交，呎價約15,587元。

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新界區

●美聯陳偉明指，荃灣恒麗園1座中層B室，實用面積約475方呎，兩房間隔，望山景，原業主移民，原先開價618萬，放盤約3個月，見樓市淡靜，劈價108萬元，即獲外區上車客以510萬元「筍價」承接，呎價約10,737元，低市價約20%。

●中原伍錦基稱，將軍澳維景灣畔10月暫錄7宗買賣，屋苑17座中層C室，實用面積約663方呎，套三房間隔，今年5月開價1,128萬元，近日累減228萬元，最新以900萬元易手，呎價約13,575元。

●中原伍錦基表示，將軍澳日出康城MONTARA第2A座中層B室，實用面積約775方呎，套三房間隔，望內園景及遠樓景，去年12月開價1,500萬元，減價370萬元或約25%，以1,130萬元成交，呎價約14,581元，呎價創屋苑同類型單位近月新低。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢花園1座中層D室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望開揚景，叫價620萬元，減價70萬元，終以550萬元成交，減幅約11.3%，呎價約11,022元，低市價約5%。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山薈朗2座低層B3室，實用面積約238方呎，開放式間隔，開價330萬元，放盤4個月，減價5萬元，減幅1.5%，終獲買家以325萬元承接，呎價約13,655元，原業主於2016年9月以326萬元購入，持貨6年近平手離場。

●世紀21奇豐表示，馬鞍山曉峯灣畔3座低層E室，實用面積約501方呎，兩房間隔，叫價650萬元，放盤3個月，減至635萬元沽出，呎價約12,675元，原業主於2018年6月購入，當時作價700萬元，持貨約4年帳面蝕65萬元，屬項目近三年來罕見蝕讓。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山薈朗1座中層B3室，實用面積約266方呎，開放式間隔，開價400萬元，放盤3個月，減價30萬，減幅7.5%，以370萬元獲承接，呎價約13,910元，原業主於2016年9月以316萬元購入，持貨約6年帳面賺54萬元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山迎海22座低層D室，實用面積約496方呎，兩房半間隔，望山景，原先叫價888萬元，放盤3個月，累減106萬至782萬元成交，減幅約12%，呎價約15,766元。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田濱景花園1座高層F室，實用面積約546方呎，三房改兩房間隔，望園景，放盤1個月，叫價780萬元，累減35萬元，終以745萬元沽出，減幅約4.5%，呎價約13,645元。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田第一城1座中層F室，實用面積約451方呎，三房間隔，望市景及城門河景，放盤兩個月，開價690 萬元，累減68萬元，減幅約10%，以622萬元成交，呎價約13,792元。

●中原歐偉基透露，大埔天鑽10月錄約兩宗，屋苑10座低層D室，實用面積約617方呎，三房間隔，放盤時開價約850萬元，議價後以820萬元獲承接，呎價約13,290元，新買家為換樓客，原業主於2019年1月以約761萬元購入，帳面獲利約59萬元。

●美聯馮根明指，元朗朗睛居1座高層B室單位，實用面積約578方呎，兩房間隔，原業主開價630萬元，減價23.2萬元，最終以606.8萬元沽出，呎價約10,498元。

●美聯鄭志浩表示，屯門星堤8座中層B室，實用面積約1,260方呎，四房雙套間隔，原業主放售單位套現，連車位開價1,468萬元，已屬低價，雙方議價118萬元，終以1,350萬元成交，呎價約10,714元。

●中原羅家俊指，葵涌居屋葵俊苑B座高層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，去年11月在未補價第二市場叫價350萬元，其後減至340萬元，因家庭入息超標公屋客，還價332萬元，終以333.8萬元成交用，呎價約8,324元。

●中原余俊文表示，荃灣愉景新城9座高層F室，實用面積約650方呎，三房間隔，享內園及山景，上月底放盤，開價950萬元，吸引睇樓一星期的換樓客火速承接，議價後減80萬元或約8%，隨即以870萬元成交，呎價約13,385元。

●中原趙志賢稱，青衣灝景灣8座低層E室，實用面積約684方呎，套三房連儲物房間隔，享園景，叫價1,100萬元，經換樓客議價後，最終以1,000萬元成交，呎價約14,620元，減幅約9%，青衣區本月累錄得約21宗二手買賣。

●利嘉閣周志榮指，青衣灝景灣2座高層H室，實用面積約826方呎，套三房連士多房間隔，望美景，現以約1,230萬元沽出，呎價約14,891元，目前約有139個放盤，同類型單位入場費1,260萬元。

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