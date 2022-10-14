歐洲自救！法國向德國輸天然氣　降俄斷供衝擊力

美匯指數反覆回軟，另美國能源情報署(EIA)數據顯示，截至10月7日的一周美國蒸餾油庫存減少近500萬桶，觸發市場憂慮冬季將至燃料供應轉趨緊張，國際油價周五先升後回。紐約期油及布蘭特期油轉跌逾1%。至於深受能源危機困擾的歐洲，據報下周提出干預能源價格的新措施，助家庭與企業抵禦高昂電費和天然氣價格。

歐盟能源事務專員Kadri Simson稱，此舉是冀降低能源價格，確保歐洲具備足夠的天然氣支持工廠運作及市民過冬。據悉提案包括設立天然氣聯合採購平台計劃，冀透過聯合行動獲取較低的天然氣，避免會員國間相互競爭。

與此同時，歐盟兩大核心成員國德國及法國亦就天然氣輸效達成協議，由「二哥」法國首次輸送天然氣給德國，以降低德國長期依賴俄國天然氣的情況，比例由55%降至35%。不過，德國前總理默克爾就為其任內政策辯護，指對自己在任時推行的能源政策不感後悔，因決策是因應勢而定。

據悉，德國在能源協議中承諾，一旦法國需要用電，法國則以天然氣作交換為德國提供額外電力，而法國提供的首輪天然氣管道，是透過德法邊境的設施輸送。

國際油價周五偏軟，紐約期油及布蘭特期油跌幅一度介乎1至2%，分別報87.23美元及92.97美元。金價則報每安士1,655美元，跌0.65%。