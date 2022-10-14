新盤UPDATES：周五錄5宗一手交投

新盤市場周五(14日)暫錄約5宗成交。其中，本月首個開售的全新盤、石硤尾豪宅項目以逾2.4億元售出一伙四房分層戶。

●石硤緹外首錄成交 四房逾2.4億沽今年九龍標準戶新高

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，項目的第1座5樓B室，實用面積4,374方呎，採四套房間隔。單位僅是客廳已佔地逾800方呎，特設工人工作間，成交價逾2.4億元，成交呎價為5.5萬元。

資料顯示，上述項目僅提供64伙，由3座院墅及5座住宅大樓組成，當中住宅大樓設61間分層單位，實用面積介乎3,466方呎至8,583方呎，戶型由四房至五房間隔。而院墅實用面積為11,382方呎起。

●大埔白石角朗濤三房呎價23,000元

●會德豐旗下啟德項目增建期折扣優惠

有市區新盤增加建築期付款計劃的折扣，以吸納市場購買力。會德豐地產旗下多個項目，周五(14日)修改價單，將建築期付款計劃的折扣上調0.5或1.5個百分點。

據一手住宅物業銷售網顯示，啟德MONACO及GRANDE MONACO的價單，建築期付款計劃的折扣，由原本為照售價減1.5%，改為最新的照售價減2%。資料顯示，兩盤的預料關鍵日期為今年12月，現時兩盤所提供的即供及建期付款計劃最高折扣優惠均為15.5%。

同一時間，啟德MONACO ONE及MONACO MARINE的建築期付款計劃折扣，則由2.5%改至最新的4%。其中，MONACO ONE亦取消「分支家庭置業180天付款計劃」。

●啟德THE HENLEY II 單日套現逾4,066萬元

另一伙沽出單位為第1座35樓C室，實用面積542方呎，採兩房連儲物室間隔，成交價為1,958.2萬元，呎價約36,129元。資料顯示，THE HENLEY系列項目今年迄今累沽約106伙，套現逾12.6億元。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期首錄交易告吹

●屯門掃管笏NAPA洋房部分已累沽39座

會德豐地產旗下已屆現樓的屯門掃管笏NAPA，由5座住宅大樓及60座洋房組成。其中，洋房部分名為「GRAND NAPA 」，據項目成交紀錄冊顯示，該盤由2016年10月至今沽出39座洋房，成交價介乎2,521.09萬至6,200萬元。其餘21座洋房由與賣方的有關連人士承接。

發展商周五(14日)於該盤現樓舉行品酒晚宴。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目環境清幽，洋房部分提供3種戶型，全為2至3層高的獨立洋房，實用面積由1,763至2,884方呎，每座皆設地下花園及天台，部分洋房更設私人游泳池或按摩池。

其中，C6號洋房示範單位實用面積2,038方呎，另備806方呎的前後雙花園，連585方呎天台，設計以墨綠色為主調。資料顯示，該座洋房於2020年9月，以3,160萬元由與賣方的有關連人士購入。