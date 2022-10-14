周五4家公司遞港上市申請

周五有4家公司向聯交所遞上市申請，其中包括在新加坡掛牌的佳發旗下內地奶牛牧場運營商澳亞集團 ，中金公司及星展任聯席保薦人。

澳亞集團指，此次上市將構成從佳發分拆，佳發於新交所主板上市。由佳發控股的佳發集團是一家泛亞洲工業化農業食品集團，在印度尼西亞、越南、印度、緬甸及孟加拉國均有業務。

初步招股文件顯示，公司為多元化的下游乳製品製造商客戶群提供優質原料奶，擁有多元化客戶群，不依賴控股股東作為下游客戶。其在內地擁有及經營十個奶牛牧場，總佔地面積約為14,657畝。截至6月底，總存欄量為111,424頭奶牛，其中57,383頭為成母牛。公司上半年收入按年升15.38%，至2.78億美元，當中原料奶業務佔87.1%，今年上半年生產原料奶35.92萬噸。

同日遞表申上市的還有內地綜合型定制化企業服務電商平台豬八戒，由中信證券及建銀國際聯席保薦人。據公司介紹，其專注於運用科技，通過平台智能匹配企業僱主的服務需求與服務商的技能，撮合企業僱主與服務商的交易。於6月底，企業僱主可於平台上採購逾500種企業服務，公司擁有的累計註冊用戶數量達3240萬名，其中，累計企業僱主數量達2550萬名，累計服務商數量達690萬名。

紮根香港的納米纖維技術開發商盈捷科技研發控股亦申上市，中國平安資本為獨家保薦人。公司專注運用納米纖維技術提升產品特性及質量，已成功商品化 四款呼吸器產品，分別為N99呼吸器、Pro NIOSH N95呼吸器、Pro CE FFP2呼吸器 及防污染呼吸器。

另外，「Domino’s Pizza」（達美樂比薩）的內地、澳門及香港獨家總特許經營商DPC Dash 再遞上市申請。