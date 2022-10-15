【救樓市】天津減供樓負擔　傳降首置房貸息

內地樓市政策不「躺平」，多個城市通過降低準買家「上車」首期、提升公積金貸款額度等，以加快樓市回暖速度。據報天津首次置業的個人住宅按揭利率下限亦再次調低，由相應年期的貸款市場報價利率(LPR)減0.2厘，下調至LPR減0.4厘，進一步減低大部分市民的供樓負擔。

9月共28城市租金跌

9月份LPR雖然不變，1年及5年期以上LPR分別為3.65厘及4.3厘，但中國人民銀行在9月底宣布下調首置的住房公積金貸款利率政策。隨後北京、天津、南京等多地也已發布通知，從10月起，5年以上相關按息調整至3.1厘。為激發「首置一族」買樓需求。有內媒從多間國有銀行的天津分行獲悉，當地首置人士的住房按息再獲下調，最低降至3.9厘；第二套住宅按息則維持在LPR加0.6厘，即最低4.9厘，新規自昨起執行。

在房住不炒原則下，買樓收租的投機炒賣者亦受打擊。據中指研究院監測，今年首9個月主要50個城市住宅平均租金累跌0.9%，單計9月更按月持平，未能延續8月升勢，每方米月租僅37.3元人民幣。該研究院認為，隨着高校畢業潮退去，租賃市場進入傳統淡季，上月共28個城市租金按月下跌，數量較8月增加。另有分析稱，9月多地因疫情反覆、防控加強，人口流動性下降，租賃市場活躍度影響，並拖累租金維持下滑態勢。

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