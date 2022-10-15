金沙遭台商質疑投賭牌財力　股價5日累挫25%

連跌5日市值蒸發437億

金沙股價已連跌5個交易日，累挫24.98%，累計市值蒸發437.84億元！昨日收報16.24元，跌近3%。AAEC建議，澳門當局要求金沙中國提供該119.2億美元金額的銀行擔保，以確保該企有財力投牌，否則要取消其投牌資格。事件涉及AAEC在2001年澳門開放賭牌時期，聲稱協助金沙集團投牌但不獲已協議的回報，今年4月AAEC在澳門法院敗訴，但隨即在5月申請上訴。

至於新濠國際，於本月6和11日被主要股東Southeastern Asset Management減持5,527.1萬股，其中322.4萬股在場內進行，套現2,040.79萬元；其餘5,204.7萬股未有披露作價。令該股東的好倉由12.07%降至8.15%。投行摩根士丹利的環球投資者調查指出，今年有29%的受訪者聲言要避免買入賭股，較去年同一調查升5個百分點。

此外，澳門行政會完成討論《貨幣設立及發行的法律制度》法案，建議將數字形式貨幣納入澳門法定貨幣，並賦予與傳統類型貨幣同等地位，法案將送交澳門立法會審議。