人工智能助各行各業邁進「按需商務」年代

在不久的將來，餐飲業的經營者可以通過智能機器從餐廳收集的各類數據，經分析後自動為經營者完成每天所需要做的工作。例如人工智能(AI)軟件通過分析客戶帳單上的各種消費項目，發現通常在周五晚，總會有數百個與雞肉相關的菜餚點餐，而在周二晚卻只有寥寥數份。有了這些需求訊息，軟件程序可更精準地向供應商訂購每天所需的食材。餐廳經營者再不用在食材浪費或不足之事上操心，而是把時間和精力用在能提升經營業務的事情上。

除此之外，AI可以幫助協調餐廳內的大型洗碗機，與餐廳廚房中其他電器使用熱水的優先次序，甚至可以令大型洗碗機自我檢查，預測故障發生時間，從而在故障未發生前，通知維修服務商，及時調派維修人員執行維修服務。

AI改變商業營運模式

同時，大家可以預見有更多不同的智能聊天機械人，代表人類與企業之間互動、溝通或尋求各樣服務。現今已有許多企業，利用聊天機械人為其客戶提供24小時在線客戶服務。在人機合作的新時代下，新興技術將從根本上改變商業和生產的營運模式。在未來，聊天機械人的服務對象，亦將由僅限於人類客戶，而擴展到其他智能機器。因此，大家今天使用的聊天機械人，將需要重新編程，才能提供更全面的客戶服務和客戶體驗。

在過去兩年多，各行各業均受到新冠肺炎疫情的衝擊。期間，技術的發展、大環境的加速、應用的創新，以及消費者新的購物行為，共同帶大家進入了一種 「按需商務」的新交易方式。銷售商以便利、敏捷和簡單直接，作為對消費者服務的基礎，提供一種無縫且簡單的購物體驗。通過這種商業模式，消費者在購買的過程中，毋須擔心渠道、庫存、訊息透明度等問題；而正因如此，消費者願意為所購買的產品支付溢價。

在這新的商業運作環境下，企業不僅要對消費者的需求，作出及時的回應，更要能夠預測他們的潛在需求，以便企業能夠在消費者到來時，可即時滿足其需求。過去，只有一些大型電子商貿巨擘，才有能力利用科技應對這些挑戰。近年，AI和區塊鏈技術開始普及化，可以讓更多企業使用這類科技，為消費者提供更及時、更個性化的產品和服務。

雲計算和開源軟件，可讓中小企業以更便宜的方式，使用各種新興的資訊科技，但要將它們有效地部署到業務中，仍然具有挑戰性。這也是許多中小企業在新興技術使用上，遲未啟動的原因。因此如何擴大企業內部自身的技術能力，為其數碼化轉型之旅．創造合適的商業模式，變得愈來愈重要。作為政策制訂者亦要為企業提供和科技應用有關的基礎設施和資源，使企業能夠在「按需商務」時代做好準備。

香港電腦學會人工智能專家小組召集人 戴劍寒