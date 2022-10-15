【錢夫人巡舖】低門檻有得揀 存2.3萬可享4厘息

想做定期但資金又畀股票「蟹」住，錢夫人今個禮拜有好介紹，專門講一些資金門檻低，又不需要客戶是甚麼超高級特選客，即使是學生黨都可以輕鬆有高息，享受加息帶來的好處！

交通銀行(香港)12個月美元定存年利率有4厘之高，而且門檻極低，只需3,000美元入場，以聯繫匯率最低7.85計算，盛惠23,550港元就可以享有4厘息。港元存款則2萬元起存，12個月期年息3.7厘，6個月期亦有3.6厘。適用於個人客戶經電子渠道開立存款，如果經分行做定期平均會低0.3厘息，起存金額亦較高。

大行之中，以渣打銀行定期資金門檻最「隨和」，港元1萬或以上12個月有3.3厘，美元2,000或以上3.4厘，澳元5,000或以上則有4厘年息。

最後就講後生仔比較用得多的虛擬銀行，livi bank公布推出高息定期存款限量優惠，500元至20萬以下，9個月期港元定期存款優惠年利率2.3厘，適用於新舊客戶。此外，livi周六起再度推出4個月期港元定存限量優惠，年息1.8厘，同樣500大元入場。

匯立銀行（WeLab Bank）的GoSave 2.0定期存款，起存額僅為10元，最誇張是兩年期高達3.98厘年息，至於1年期都3.8厘息，6個月3.6厘。5萬元定期兩年就賺息接近4000元，學生都可以不知不覺間儲錢。

好多「老友記」都驚用不慣虛擬銀行，實際上用手機影相登記就可以，不妨叫年輕家人教教你！而且虛擬銀行定期存款亦都符合香港存款保障計劃資格，存款(包括本金及利息)最高可獲得50萬港元的保障。