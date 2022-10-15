致富智庫：逆市跌到心慌？睇吓「股神」理財智慧幫唔幫到你...

近期市況不振，不少散戶都難免「損手」。正所謂人生有高低，股市有上落，如今何妨趁機重整旗鼓，聽聽知名投資者的理財心得。有種說法指「猶太人控制美國的經濟命脈」。據統計，目前全球約有1,000多萬名猶太人，人口不多，其中超過600萬人在美國，被指掌握着美國70%財富，足見其影響力之大。

大家熟悉的猶太裔人包括「股神」巴菲特、Facebook創始人朱克伯格、戴爾創始人米高戴爾、甲骨文創始人埃利森，以及「金融大鱷」索羅斯等。當中，「股神」最樂於分享他的人生理財哲學智慧。

【1、勿碰不了解行業產品】

巴菲特提出過不少投資建議，且更被奉為投資法則，當中強調「不要輕易觸碰自己不懂的事情」。這話說來容易，但散戶往往很易犯禁，特別是受利益誘惑時，舉例在好景時全民炒股，又或盲目跟風去創業，近年加密貨幣如比特幣創造出無數的暴富神話，都令人躍躍欲試，但結果呢？相信輸比贏要多。

股神在這方面特別自律，寧可放棄更多機會，也絕不去碰自己不懂的東西。正如他跟微軟創始人蓋茨關係好，但在微軟最鼎盛的時期，巴菲特亦沒有買入微軟股票，因為他當時看不懂，而他成功的秘訣是少犯錯，盡量避免風險，保住本金。

【2、押注好公司並長線持有】

在巴菲特眼中，有兩種東西最值得投資，一是找到可長期發展的好公司；二是投資自己。

他不會在意一家公司的短期股價變化，能掌握一段時間過後的市場趨勢，且認為只有現金流才是真的，處於快速增長期的公司更看重企業自身發展，當增長期過去，能不斷從市場上收回現金之時，投資者才能長期從中獲取收益，即是「價值投資」。難怪巴菲特常說，「如果你不打算持有某隻股票10年，那麼10分鐘也不要持有」。

巴菲特又認為，在所有投資項目中，最值得投資是自己的腦袋，「智慧是唯一他人無法搶走的財富，不會被偷走也不會被課稅，完完全全屬於自己」！

【3、以複利效應累積財富】

巴菲特將投資複利的原理比喻為滾雪球，要累積財富，你需要一個很長的坡，而且要找到很濕的雪，你的雪球就會愈滾愈大。事實上，巴菲特逾90%財富在他60歲後獲得。他之所以成功，在於他幾乎每年都在賺錢，而不是在某年某個牛市大賺。

複利效應不僅可用於累積財富，還可用作累積時間。去做那些有時間複利的事情，你會發現時間愈長，獲得的價值就愈大，正正享受到時間複利的奇迹。正如德國已故知名的科學家愛因斯坦亦都曾經說過，「複利是世界的第八大奇迹，其威力比原子彈更大」！