1周10大驚奇︰全球經濟大亂局　股災遠未結束

環球經濟、金融亂局繼嬻擾動市場，美國加息預期不斷升溫、英國政府的財政政策「彈出彈入」引發波動、日本貨幣繼續貶值、新興市場債務危機發酵，香港股市亦「時光倒流」，一度跌回1997年的高位水平，相當於多年來升幅化灰。種種迹象都顯示，目前全球經濟及金融市場正遭遇前所未有的挑戰！

【1、鱷王警告經濟面臨「完美風暴」 收水釀成大倒退】

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧(Ray Dalio)警告，隨着美國聯儲局加息，一場「完美風暴」正在形成。

他解釋，在不可調和的分歧、巨大的貧富差異造成的美國國內人口緊張以及國際衝突，均促成這場「完美風暴」。聯儲局和美國政府一起發放了大量債務和信貸，造成了經濟向前傾斜，產生了一個泡沫。如今，局方正在踩剎車，將造成一個巨大的倒退。

他補充，為了對抗通脹，聯儲局將繼續調高利率，惟當利率高於4.5%則可能會使經濟陷入低迷。

【2、IMF及世銀警告全球衰退風險增 發展中國家債務惹關注】

國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行(World Bank)負責人於會議中，再度警告全球經濟衰退的風險正在上升，隨着發達經濟體放緩、通脹高企迫使美國聯儲局繼續加息，增加了發展中國家的債務壓力。

IMF總裁格奧爾基耶娃表示，作為全球最大經濟體的美國勞動力市場仍然非常強勁，但正在失去動力，原因是借貸成本上升影響開始顯現。歐元區經濟則受累天然氣價格飆升而放緩，中國則受新冠疫情政策及房地產行業的波動所影響。

世界銀行行長David Malpass也警告，指美元強勢正在削弱發展中國家的貨幣，使這些國家的債務達到相當沉重的水平，明年全球經濟恐出現收縮。

【3、美銀：美股大漲僅屬熊市反彈 見底要等到明年】

美股周四(13日)出現大奇迹日，道指先跌後倒升逾800點收市，惟美國銀行認為，美股昨日大漲只是一場「熊市反彈」，股市要到2023年才會見底。

外媒報道，美國銀行策略師Michael Harnett等發表的報告指出，美國公布高過預期的通脹數據後，市場超賣、現金水平高和缺乏信用事件的情況下美股大漲。但該行認為，在聯儲局轉向之前，經濟和市場還有更多苦日子。

策略師稱，一旦股市在明年跌至低位，最好的逆勢交易將是沽空美元，並做好一個「股六債四」的投資組合。

【4、耀才許繹彬：港股短期「難估底」】

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股於重陽假後，曾大幅反彈，升穿18,000點；投資者一度以為第4季終於可以擺脫第3季的噩夢，呈現曙光，更以為美國加息的力度將會放緩，均屬一廂情願的「美麗誤會」。踏入本周，投資者好夢成空，掉進美國「口術數據」陷阱：美股曾在一片自我感覺良好的數據下，不斷聲稱加息速度料可放慢，曾令美股躍至30,000點以上，氣勢一時無倆。

他指出，萬料不到，美股由天堂折返人間，鷹派更各出奇招，直接反映未來息口走向的數據，如非農就業數據等，均差強人意，隨即令美股直線下滑至29,000點附近，從圖表走勢來看，29,000點亦屬命懸一線，距離28,715點的低位，僅只200餘點。現時道指市場大起大落，重返此低位或跌至更低水平，根本不足為奇。

許氏稱，美股仍有上有落，令投資者較為心服口服；說回港股，只能用「慘情」來形容，升幅跑輸外圍，跌幅冠絕全球，18,000點只是曇花一現，17,000點的關口已經跌穿。他認為，港股跌幅較其他股市大的主因，除了直接牽繫美國息口及外匯外，國內人民幣持續疲弱也是港股「跌不完」的導火線。本周國內股市在假期後重開，全線向下，完全不堪入目，促使港股進一步下挫，短期內還是捱打狀態。

他寄望，在艱苦的旅途中，大市或會出現夾淡倉，但未有可觀的數據支持下，相信仍會折返原位。如仍對股市有憧憬，可留意相關的國策推動股，如軍工或新能源；現階段港股已重返11年前的水平，並且「難以估底」，加上正處於傳統股災月，唯盼16,000點有適當的支持。

【5、美元見頂無咁早？花旗話要等到...】

美國進入加息周期以來，美元強勢未止，花旗認為，美元是「最安全的藏身之地」，在全球經濟放緩結束、增長再次加速前，美元漲勢將持續。

外媒引述花旗研究報告稱，距離美元回落仍然有相當長的一段距離，又指美元觸頂的前提是，全球經濟增長觸底。

該行補充，即使聯儲局決定減慢加息步伐，也可能不足以說服大多數投資者拋售美元，全球經濟增長前景的改善仍然是關鍵，因為這是美元過去逆轉走勢的主要驅動力。

【6、調查：美國富有千禧世代對股票失信心】

美國銀行收集1,052名受訪者調查報告發現，在美國富有的年輕人已對透過股市賺錢失去信心，這些年輕人更多地傾向投資加密貨幣、房地產以及私募股權。

外媒報道，這群年齡21至42歲，資產至少超過300萬美元(約2,355萬港元)的受訪者中，只有4分之1人的投資組合裏包含股票。

雖然年初以來，標普500指數已下跌24%左右，但觀美股歷史，從1957年到2021年底，標普500指數的平均年化回報率近12%，由於年輕人可以投資的時間更長，財富管理機構傳統上仍會建議他們多接觸股票市場以積累財富。

報道引述美國銀行首席營運官Jeff Busconi指，現在年輕人普遍認為長時間投資傳統股票與投資組合無法獲得高於平均水平的回報。相反地，更多人看到加密貨幣、房地產與私募股權的經濟潛力。

美股這十年表現非常強勁，不過如今正經歷動盪時期。根據Cerulli Associates市場研究，目前至2045年，將會有約84萬億美元(約659萬億港元)的財富從戰後嬰兒潮手中，移轉給「X世代」或是「千禧世代」，難料又會有多少流入全球金融市場？

【7、神準專家：強美元將引爆下輪危機 聯儲局轉鴿需兩項條件】

外媒報道，在華爾街打滾逾40年的摩根資產管理投資總監Bob Michele有忠告，他說美元強勁升勢或鋪就一條通往下一場市場動盪的道路。

Michele一直處於去風險模式，現持有現金規模接近其10年來最高水平，同時做好美元。雖然由美元引發市場危機並非其基本預測情景，卻是他密切關注的一項風險。

外國投資者由於較高收益、安全性及相比大部分市場更加良好的盈利前景，因而在爭搶美元資產。其中大部分通過衍生品市場對沖回本幣，例如歐元和日圓，且涉及做空美元。合約展期時，若美元升值，投資者就要進行支付。因此，他們可能不得不出售其他資產來彌補損失。

「我擔心，美元強會帶來很大壓力，尤其是將美元資產對沖回本幣，」Michele在接受採訪時表示。「當中央銀行踩下煞車時，就會有人衝出擋風玻璃。融資成本上升，會在系統中帶來壓力。」

Michele近期他作出一些關鍵判斷，最終都證明相當明智。一年前，他警告，通脹會比許多市場專家所認為的更頑固，聯儲局會比市場預計的更快加息。他於年初開始持有現金，避免股票及債券市場的嚴重動盪。

Michele的核心觀點是，聯儲局將繼續激進加息，令聯邦基金利率達到4.75%，同時保持在該利率水平，直到通脹接近2%的目標。他認為，除非出現深度衰退，例如幾個季度GDP萎縮3%至5%，又或是爆發嚴重的市場危機，或者兩者一並出現，否則聯儲局不太可能鬆動。

【8、價值投資已過氣？對沖基金大鱷：已無幾多人識...】

與索羅斯等大鱷齊名的美國對沖基金綠光資本創辦人艾因霍恩(David Einhorn)接受外媒訪問時表示，由於市場結構發生了重大變化，大多數價值投資者正被擠出市場，故此不確定價值投資是否再度流行起來。

價值投資是股神巴菲特推崇的投資方式，該策略重視分析公司的內在價值，尋找並投資於一些股價被低估、價格低於企業價值的股票。

艾因霍恩指，如今市場參與者大多沒有接受過價值投資方面的培訓或經驗，或者已經轉向了被動或量化投資，剩下的價值投資者已經很少。隨着參與者減少，意味沒有人再注意到那些公司發生甚麼，沒人知道甚麼值得投資，以致很多公司的價值正前所未見地被嚴重錯估。

【9、調查：經濟學家預計美經濟陷衰退可能性達6成】

美國經濟未來一年內陷衰退可能性上升，經濟學家們料勞動力市場和需求將成為聯儲局與通脹鬥爭的犧牲品。

外媒對經濟學家的最新月度調查，未來12個月經濟衰退的可能性達60%，高於9月份時的50%，更是六個月前的兩倍。最新調查是在10月7日至12日進行，有42位經濟學家作出回應。

ING首席國際經濟學家James Knightley表示，「金融環境顯著收緊對增長構成明顯阻力，且正值消費者和企業信心已經因生活成本上升以及股票、債券和樓價下跌而承受巨大壓力之際。」

調查結果凸顯聯儲局急加息對家庭需求、商業投資及就業市場的預期影響。經濟學家們下調他們對截至明年年底的每季的消費者支出預估，料2023年上半年平均增幅低於1%。

經濟學家料，包括企業設備支出在內的民間投資由第四季度開始下降，並持續到明年上半年。就業市場預期也比一個月前大幅下調，料明年每個季度的就業人數平均增長都不到7萬人。失業率料將在進入2024年之際達4.5%的峰值。

【10、瑞銀全球房地產泡沫指數出爐 香港列亞洲第一】

瑞銀公布2022年度《全球房地產泡沫指數》報告，香港排名全球第五，樓市泡沫程度列亞洲首位。

榜單顯示，加拿大多倫多以2.24分，膺全球第一；德國法蘭克福以2.21分居第二位；瑞士蘇黎世評分1.81分排第三；德國慕尼黑排第四，評分1.8；香港評分1.71，排名由去年的第三降至第五位。第六至九位依次為加拿大溫哥華、荷蘭阿姆斯特丹、以色列特拉維夫及日本東京。