亞特蘭大聯儲行長涉違規交易150次　辯稱誤解規則

聯儲局官員炒股風波又再起，現任亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克發表聲明，承認自己任職5年來大量違反了證券交易的資訊披露要求，包括在受限期內和靜默期內進行了超過150次交易，並稱原因是誤解了聯儲局的信息披露規則。

聯儲局表示，主席鮑威爾已經下令展開調查，並將根據調查結果採取相應行動。亞特蘭大聯儲董事會發表聲明稱，接受博斯蒂克的解釋，並認同他聲稱「沒有利用職務之便獲利」的說法。

博斯蒂克於聲明中表示，他為了避免利益衝突，將資產放置在與自己無股權關係的第三方資產管理公司，後者在聯儲局的交易受限時期進行了交易，且這些交易未被記錄到其信息披露檔案。

目前，亞特蘭大聯儲銀行已經將相關的信息披露紀錄更正，檔案涵蓋的時間一直追溯到2017年博斯蒂克出任行長時。另外，博斯蒂克還曾經持有逾5萬美元的美國國債，違反了當時聯儲局規定的上限。

據相關規定，聯儲局議息會議前的「靜默期」內，聯邦公開市場委員會(FOMC)官員不得進行交易活動。對於長期多次違規交易的事實，博斯蒂克聲稱，這是因為他誤解了聯儲局的信息披露規則。他表示，違規交易行為並非故意的，他不清楚交易的內容和交易的時間，這些交易都是平時幫助他處理投資的第三方經理操作的。