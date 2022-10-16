曜熊理財：加息持續　美國基金難樂觀

美聯儲會議紀要內容顯示，在11月和12月的會議上將分別加息0.75厘和0.5厘。普遍預計，明年上半年可能加息半厘達高位，但步伐放緩。

美國正進行數十年來全球最嚴厲的貨幣緊縮行動，首要經濟任務是降低通脹。標普500指數和納指連跌，標指跌至2020年11月以來最低水平，納指續創2020年7月來新低，港股跌勢未止，未來一季美國及香港基金仍有巨大向下壓力，只宜觀望。

全球經濟未來一年面臨諸多挑戰；通脹率達到幾十年來最高水平、大多數地區金融環境收緊、烏克蘭危機以及新冠疫情持續，都嚴重影響全球經濟增長前景。

股市及債券市基金前景面臨巨大下行風險，在應對通脹問題上各國政府貨幣政策可能出現失誤，更多能源和食品價格衝擊可能導致通脹持續更長時間，全球融資環境收緊可能引發廣泛的新興市場債務困境。

美國財政部正在努力支撐美國國債市場，但問題的核心是，市場對購買美國國債交易意願不高，債券基金資產負債表能力並沒有擴大多少，而美國國債的整體供應量卻在攀升，目前美國國債市場缺乏足夠的流動性。

曜熊理財策略董事馬煒喬