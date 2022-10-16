鄺紫珊：新加坡REITs回報跑贏全球

最近很多人都會以新加坡與香港作比較，從多方面範疇新加坡也似乎有超越香港之勢，不論是當地政策及經濟形勢等都有利鼓勵外資在當地開設公司及高端人才輸入。根據《全球金融中心指標》最新一期排名統計，新加坡已取代香港，成為亞洲第一金融中心。

新加坡屬於較早階段宣布入境免隔離的國家，至今整體國家及國民的生活也已回復正常，加上近年為了吸引外資及人才到當地發展都積極推出十分進取的政策，明顯地是要向全球「搶人才」，只要月入達3萬新加坡元(即16.9萬港元)的人士，即可以申請新推出的特別工作簽證，最長達5年，之後更可申請永久居留權或公民身份。但反觀香港則繼續維持入境檢疫政策，與內地通關安排仍未有具體時間表，讓不少外資企業已考慮或甚至已經遷出香港，人才也隨之離開，加上移民潮，令香港人才流入的問題更趨嚴重。

事實上，新加坡近年的經濟表現都十分亮麗，在政府的加持下，締造了深具優良的投資環境， 加上新加坡政治及經濟局勢穩定，持續吸引外商設立企業總部，這直接拉升當地對商業辦公室的需求，以及租金的增長空間。加上當地已放寬入境防疫限制，商務活動及國際觀光等也隨着疫後復甦而增長，對各類房地產、零售及旅遊等收益也帶來正面影響，其中新加坡房地產REITs(房地產信託基金)也會因此受惠。

另外，新加坡REITs發展已很成熟，及具備完善的發展體制，當地交易所提供的平台讓資產能以合理價格及有效率地進行交易，推升REITs佔新加坡交易所市值比重高達13%，遠比成熟國家的美國、英國及其他國家還要高。

新加坡經濟趨勢帶動當地房地產市場，疫後復甦更趨正面。有統計指出，自2008年1月底以來，新加坡REITs總回報率達155%、股息回報達145%，遠高於全球REITs的118%及103%。投資者可不妨多加注意新加坡REITs的投資優勢，在波動市場中發掘具投資價值之REITs投資標的。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊