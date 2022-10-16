郭家耀：攜程受惠全球旅遊業邁向全面復甦

本地遊成為國內旅遊復甦的主要驅動力，第二季集團的本地酒店預訂量按年升超過30%；期內國際平台上機票和酒店的預訂量更按年增長超過100%。可是，疫情反覆對旅遊業始終產生負面影響，因此，集團季內收入40.16億元，按年跌31.8%。其中住宿預訂業務收入按年跌44.7%至13.57億元，交通票務收入跌14.7%至17.63億元。旅遊度假及商旅管理業務收入則分別按年跌66.8%及46.2%至1.22億元及2.1億元。整個上半年看，收入按年跌18.7%至81.27億元；盈轉虧損9.2億元，對比2021年上半年為賺11.33億元。

集團作為全球領先的一站式旅行平台，旗下擁有攜程網、去哪兒網、Skyscanner、Trip.com四個主要品牌，其收入主要來自住宿預訂及交通票務，去年分別佔總收入的41%及34%。集團的開放平台上擁有超過120萬種全球住宿服務、超過470家合作航空公司、超過50,000個其他生態系統合作夥伴組成的網絡。隨全球旅遊業邁向全面復甦，尤其是歐美復甦勢頭強勁，加上亞太地區旅遊活動也因旅遊限制進一步放寬而加快回暖。假如日後內地重開邊境，將加速推動集團收入增長，進一步提升公司估值。

管理層表示，儘管中國內地市場由於第二季度首兩個月新冠疫情反覆而面臨挑戰，旅遊的基本需求仍然保持穩定。加上看到國內酒店預訂在第二季度末迅速反彈至疫情前的水平，此勢頭更延續到接下來的幾個月。而面對不斷變化的環境，集團將繼續提高經營效率，審慎控制成本。另外，集團通過產品創新和服務升級，進一步鞏固地位，並把握被壓抑的需求。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)