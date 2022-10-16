陳樂怡：港股處盈利下行周期 或下探至15800點
2022年10月16日 08:45
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美國9月生產物價指數(PPI)超預期，通脹壓力未見緩解，加強市場對聯儲局大手加息的預期。另一邊廂，英國央行不延長緊急救市行動，英國養老金加快拋售資產以補充流動性，事件影響正向外擴散。而港股處於盈利下行周期，市場氣氛疲弱。縱使估值偏低，但恒指料續尋底，有機會下探至15,800點。未來一周宜留意中共二十大消息，相關人事變動或隱含政策立場去向，另外還會公布內地9月三頭馬車數據。參考9月社融優於預期，在政府基建托底、保交樓發力下，9月經濟數據或沒有市場預期悲觀，但其持續性則是一大疑問。
藥明康德(02359)發盈喜，預告首3季賺73.78億元人民幣增長107%，而且管理層有信心能達到全年收入目標，按年增長68至72%。儘管公司維持優良營運表現，但市場對於醫療保健板塊抱有戒心。由於加息周期下，生物科技估值持續遭下修，藥廠削減研發成本，加上中美摩擦加劇，需計及地緣政治風險溢價。故此，即使盈利表現良好，股價低位仍反彈乏力。
個股推介華潤電力(00836)。電力股逆市反彈，主要由於內地有傳針對風光基地配套支撐煤電建立容量電價機制，意味閒置產能可得到更佳回報。第三季至今電煤中長期合同履約率有所提升，料穩定火電成本。可再生能源發電補貼拖欠問題正逐漸改善。其中，華潤電力一方面受惠於火電利潤前景改善，另一方面擴大可再生能源業務規模，將有助提升估值。現價對應2022財年預測市盈率5.7倍，較5年均值折讓18%。目標價15.5港元，止蝕價12元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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