陳樂怡：港股處盈利下行周期　或下探至15800點

美國9月生產物價指數(PPI)超預期，通脹壓力未見緩解，加強市場對聯儲局大手加息的預期。另一邊廂，英國央行不延長緊急救市行動，英國養老金加快拋售資產以補充流動性，事件影響正向外擴散。而港股處於盈利下行周期，市場氣氛疲弱。縱使估值偏低，但恒指料續尋底，有機會下探至15,800點。未來一周宜留意中共二十大消息，相關人事變動或隱含政策立場去向，另外還會公布內地9月三頭馬車數據。參考9月社融優於預期，在政府基建托底、保交樓發力下，9月經濟數據或沒有市場預期悲觀，但其持續性則是一大疑問。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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