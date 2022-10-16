【星期一‧炒啲乜】聚焦中港政經　恒指有運行？

美國上月通脹數據較預期強勁，美股上演「大奇迹日」之後再度捱沽，港股ADR指數預示恒指周一(17日)下跌超過200點，隨時要再考驗11年低位。證券界認為，市場氣氛疲弱，恒指更有機會悲見15,800點！

展望今周，焦點重回中港兩地。首先，市場關注周日(16日)開幕的內地「二十大」會否有利好政策出台，帶動中港股市表現。其後，內地今周接連公布一系列重磅經濟數據，包括第3季度國內生產總值(GDP)、上月社會消費品零售總額、規模以上工業增加值等，數據好壞勢影響市場投資情緒。而愈受市場關注的貸款市場報價利率(LPR)，亦會在周內公布。

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