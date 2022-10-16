港府：5年已投放逾1500億拓港創科　正制訂未來發展藍圖

財金官員發表網誌表示，香港金融科技周將於10月31日至11月4日舉行，主題是「突破界限 共創非凡」，吸引了不少嘉賓和參展商積極參與，當中包括超過500家國內外機構和超過200名來自內地、歐美和亞洲多個國家的演講者，將透過線上或線下參與活動。今年香港金融科技周亦乘着第三代互聯網(Web3)及元宇宙等構思而加入新元素，包括將以先到先得的方式，以非同質化代幣(NFT)形式向參加者派發限量版的出席證明協議（POAP）代幣。代幣持有者屆時可透過3D掃描製作其專屬虛擬化身，為來賓提供全新體驗，日後並可憑代幣優先參加其他行業活動。

政府將於金融科技周發布有關虛擬資產在香港發展的政策宣言，內容涵蓋願景和策略、監管制度、對於開放投資者接觸虛擬資產的取態，以及為把握虛擬資產帶來的技術優勢推出先導項目。政策宣言將清晰表達政府立場，向全球業界展示局方推動香港發展成國際虛擬資產中心的願景，以及與全球資產業界一同探索金融創新的承擔和決心。

該官員指，香港過去五年共投放了逾1,500億元，在推動科研、培育人才及發展基建等多方面支持創科發展，包括注資100億元成立「InnoHK創新香港研發平台」，推動環球科研合作，平台至今已成功吸引海內外30多所頂尖大學和科研機構與本地的大學和科研機構合作。而創新及科技基金推出20多年來，亦孕育了不少研發人才、初創企業和已經落地的研發成果，吸引了大量私人投資。基金每年的支岀由2013-14年度的逾7億元，增加至2021-22年度約40億元。基金轄下設有不少計劃資助大學和私營公司等進行應用研發，並推動科技研究及成果轉化。

他指，過去五年，已為研發機構與公司提供了合共近58億元的資助，以支持本地研究及發展工作；並透過「大學科技初創企業資助計劃」，向六所大學提供協助研發成果落地轉化的資助。這些例子都展示着局方透過積極結合「官產學研」的力量，以加快推動香港創科的發展。

目前，香港已有逾600家金融科技公司，其中有約1/3來自海外，它們的業務涵蓋移動支付、跨境理財、機械理財顧問、財富及投資管理、合規科技、虛擬資產交易等範疇。

該官員指出，從前瞻部署角度來看，創科發展仍存在不少須加強和補足的環節，要將創科發展放在更加突出的位置，進一步發揮好支撐和引領作用。政府正為未來5至10年的創科發展制訂藍圖，明確發展的方向和目標，以便更好協調和統籌相關的支援政策。