耀才CEO許繹彬：券商應將網絡穩定及安全放首位

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，科技讓金融業生態不斷轉變，科技掌控全球市民的生活習慣，並顛覆了大眾的生活及消費模式，改變了投資者的投資習慣和策略，電子化的投資方法乃未來不可或缺的趨勢。耀才在遵照證監會訂立的法規下，率先自行研發耀才證券(寶寶)及耀才期貨(豆豆)APP，兩個APP均具備了開戶、查閱市場資訊、入錢、買賣交易等一條龍功能，更具備一系列的網絡安全設備（包括雙重認證，登入時不同IP追緃及帳戶不正常異動等保安措施）。

許氏認為，對現今缺乏資金、人才及技術的傳統中小型「並無在港上市」的證券商而言，無疑是一大挑戰，事實上陸續有小型券商敵不過時代洪流，慘遭淘汰也是勢所難免。

許指出，現今很多同業，只顧不斷開拓網上平台的交易功能，反而忽略了網絡安全及沒有理會系統交易容量及兼容性，往往導致客戶交易途中出現斷路而未能進行交易。他認為，券商在必須遵守監管機構法規的同時，亦為客戶提供一條龍的投資交易服務及多元化產品外，更必須做到「想客所想」，要顧及客戶在買賣時一旦交易系統突然斷路的憂慮。

有見及此，耀才研發「緊急防斷功能系統」，務求做到「瞻前顧後、滴水不漏」，客戶只需一個交易帳戶，自動接通四大交易系統；倘若客戶在交易時或因手機網絡出現斷路時，亦可立即登入其他系統進行交易，以確保客戶在交易上萬無一失、暢通無阻。