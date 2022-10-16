首3季工廈註冊量按年跌28.5%　買家觀望後市

美聯工商舖資料研究部資料顯示，9月工廈註冊量僅錄173宗，按月下跌11.3%，而註冊金額則錄17.34億元，按月下跌15.7%。租務成交量亦從8月高位回落，但9月仍錄得超過500宗成交。本行預期，施政報告公布在即，政府或提出左右工商物業市場發展的政策，短期內市場將對後市持觀望態度。

資料顯示，總結今年首3季，工廈註冊量及金額共錄2,122宗及225.3億元，按年分別下跌28.5%及34.8%。租售價方面，由於買家對後市持觀望態度，但本地商貿活動仍能維持正常，今年以來工廈租售價呈「售價跌，租金升」的背馳現象。反映指標工廈售價走勢的美聯工商物業售價指數(MII)9月報381.5點，今年以來累跌1.1%，而反映指標工廈租金走勢的美聯工商物業租金指數(MIRI)最新則報150.8點，累升3.6%，並再創指數成立以來的歷史新高。

今年以來平均呎價跌幅最大的兩區為荃灣區和九龍灣區，最新分別報4,173元和5,097元，分別累跌5.2%及4.4%。不過，葵涌區的表現最佳，平均呎價最新報4,249元，累升3.3%。分區呎租方面，九龍灣區和柴灣區的平均呎租今年以來累升超過9%，最新分別報17.4元和15.7元，分別累升9.5%及9.3%。然而，觀塘區的平均呎租今年以來累跌4%，最新報19.3元，相信是由於該區仍有不少空置樓面待消化。

美聯工商董事陳偉志表示，隨着施政報告的公布，市場觀望政府會否提出影響工商物業市場發展的政策。此外，由於今年首3季錄得不少全幢工廈的成交，令市場上可提供的優質全幢工廈物業減少，預計投資市場未來將以分層或多層工廈成交為主。