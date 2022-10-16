末日博士：金融危機未來10年將重臨　要避開呢2類資產...

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)發表對經濟前景的看法，警告未來10年，將爆發大規模的破產事件和連鎖的金融危機。

魯比尼於外媒發表文章指出，低增長與高通脹的組合，未來10年將導致巨大的破產與金融危機。他解釋，自冷戰以來，「超級全球化」、地緣政治相對穩定以及科技創新等均協助抑制通脹，但如今全球經濟環境正進入一個新時代。

他認為，多項因素包括人口老化、氣候變遷、供應鏈受擾、保護主義高張、產業回流等助長通脹的趨勢，進動全球步向停滯性通脹大動盪的新時代。各國為了對抗通脹，央行只好一反過去多年的方向，被迫把利率提高到歷史常態水平。

他說，貨幣政策正常化和加息腳步加速，將把槓桿率高的家庭、企業、金融機構和政府逼至破產和債務違約。他估計，私人部門與公共部門債務佔全球國內生產總值比率將激增，從1999年的200%衝上2022年的350%。

不過，他警告央行不能因此而「畏縮」，而決定在短期內停止加息，否則通脹將演變成糾纏全世界的長期問題。雖然如此，但他認為本質上，礙於當前的通脹環境，央行陷人進退兩難的困境。

魯比尼建議，面對此種經濟大環境宜避開股票和長期債券。