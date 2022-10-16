滙豐「四大揸弗人」出動　助弱勢社群夢想成真

超過200名滙豐義工協助近40名長者及傷健或患有罕見疾病兒童實現夢想，其中包括剛於上周五在滙豐總行大廈舉行的藝術展。

「築夢同行」藝術展展出四位年屆70歲長者的作品，包括水墨畫、油畫、由布碎製成的手工藝品，以及為慶祝金婚紀念而拍攝的婚紗相。這次展覧的意念來自其中一位長者，她夢想於滙豐總行大廈舉辦個人畫展。

香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝在展覧開幕禮致辭時表示，非常榮幸能夠與『築夢同行』的長者和小朋友一起實現夢想；再次感謝滙豐義工和社福機構夥伴的參與。事實上，投身義務工作猶如植入了我們的基因，每年過千名同事，透過參與不同活動，出心出力貢獻社會，縱然在疫情期間，滙豐義工的服務時數仍高達11,150小時。」

出席展覧的滙豐管理層包括香港上海滙豐銀行有限公司聯席行政總裁廖宜建及羅銘哲（Surendra ROSHA），以及滙豐香港區行政總裁林慧虹。他們細心聆聽滙豐義工介紹展出的作品，並與各位長者交流。

這次藝術展是「築夢同行」義工計劃的一部分。去年滙豐銀行慈善基金慶祝成立40週年，「築夢同行」義工計劃是十個重點項目之一，與義務工作發展局合作，於2021年9月啟動，為期18個月，協助由地區組織轉介的長者及傷健或患有罕見疾病兒童，透過實現夢想的過程，提升身心健康。

「滙豐義工計劃」於1993年成立，至今滙豐義工的總服務時數，已超過100萬小時。最近，超過300名員工報名參加由特區政府舉辦的「共創明Teen」計劃，希望成為義務友師，他們將會參與一系列為來自弱勢社群家庭的中學生而設的活動。