陽盛陰衰　VR眼鏡太貴　Meta元宇宙拍烏蠅

Facebook近年面對的競爭愈益激烈，始創人朱克伯格去年把心一橫把公司大名改為Meta，展示其勇闖「元宇宙」的壯志，惟外媒引述Meta內部文件報道，該企「元宇宙」業務步履蹣跚，配搭旗下VR(虛境實境)眼鏡Meta Quest使用的虛擬社交世界Horizon Worlds(HW)用戶未如理想，還靜俏俏下調用戶目標。

據報，HW原先設下今年底月度活躍用戶達到50萬的目標，可是大半年過去連20萬都沒有，早幾周把目標劈至28萬人。不僅如此，大部分用戶過了頭一個月便不再登入，春季之後用戶基礎穩步萎縮，其生態系統內的虛擬世界僅9%有50人或以上「到訪」，大多數都「拍烏蠅」、「連員工也用得不夠」。也有創作者指VR眼鏡的價錢「趕客」。

綜合內部文件，問題包括用戶不滿人樣太假，而且「陽盛陰衰」，男女比例達到2:1，比中國大陸2021年的1.057:1這個引起擔憂數字嚴重「九條街」。

據報Meta又因應軟件漏洞等投訴暫停更新，直至改善用戶體驗為止。亦有高層稱，「元宇宙」可以給予現實世界沒有的自由自在，「不少創作者稱問題解決後會回來……更有人有意全職在元宇宙發展」，惟公司要重新評估怎樣統籌各種投資。內部亦有很多人對於怎樣靠「元宇宙」賺錢感到氣餒，不像Instagram和TikTok有成熟的電商模式。

Meta發言人稱，闖「元宇宙」是一個多年大計，正不斷改進用戶安全等的事項，堅信「元宇宙」是電腦的未來。